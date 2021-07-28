Невідомий повідомив про замінування ЧАЕС
28 липня на електронну пошту ДСП "Чорнобильська АЕС" від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.
"Дві години тому було отримано анонімного листа щодо мінування Чорнобильської атомної електростанції і можливого вибуху на ЧАЕС. Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу в зв'язку з введеними заходами безпеки", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в Зоні відчуження.
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