Невідомий повідомив про замінування ЧАЕС

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.



"Дві години тому було отримано анонімного листа щодо мінування Чорнобильської атомної електростанції і можливого вибуху на ЧАЕС. Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу в зв'язку з введеними заходами безпеки", - йдеться у повідомленні.



Наразі інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в Зоні відчуження.



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