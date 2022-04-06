Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.



"Той факт, що (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) збирається зосередитися на меншій географічній території, безсумнівно, є ймовірністю того, що насильство триватиме", – сказав Кірбі.



"У цій частині України (на Сході. - Ред.) це може навіть посилитися".

Кірбі повторив, що Україна "абсолютно" може виграти війну, про що свідчить нездатність Путіна досягти своїх стратегічних цілей.

"Маріуполь досі не взято. Він викинув свої сили з Києва. Він викинув свої сили з Чернігова. Харків не взяли. На півдні Миколаїв не взяли, – сказав Кірбі. - Тож я думаю, що докази є буквально в результатах, які ви бачите кожен день".



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