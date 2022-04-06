Невідомо, скільки триватиме війна, але Україна може перемогти, - Пентагон
Міністерство оборони США вважає, що "неможливо" знати, як довго триватиме війна в Україні, якщо її не закінчити дипломатським шляхом, але Україна "звичайно" може виграти її
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Той факт, що (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) збирається зосередитися на меншій географічній території, безсумнівно, є ймовірністю того, що насильство триватиме", – сказав Кірбі.
"У цій частині України (на Сході. - Ред.) це може навіть посилитися".
Кірбі повторив, що Україна "абсолютно" може виграти війну, про що свідчить нездатність Путіна досягти своїх стратегічних цілей.
"Маріуполь досі не взято. Він викинув свої сили з Києва. Він викинув свої сили з Чернігова. Харків не взяли. На півдні Миколаїв не взяли, – сказав Кірбі. - Тож я думаю, що докази є буквально в результатах, які ви бачите кожен день".
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