Тому що коли ми його переможемо — ми збудуємо конкурентоздатну націю та країну. А як ні, то ні.

Невігластво — це не незнання. Це войовниче недознання. Коли ти впевнений, що щось знаєш, розповідаєш це іншим, приймаєш на основі цього рішення — але насправді "знаєш" або неправильно, або недостатньо. Коли картина світу, яку ти поширюєш, — лубок або просто брехня.

Невігластво — це не незнання. Це войовниче недознання

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З огляду на це мене однаково корчить від недо-експертів та від фальшивих міфів, від лубкового патріотизму до антинауки та вигаданих цитат Омара Черчильовича Кортасара. Дехто плутає це зі зверхністю, інші навіть порівнюють з українофобією, але для мене це — саме та любов до країни, задля якої я готовим терпіти будь-які закиди.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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