Шкарлет має бути зруйнований
Є предмети, навчання яких можна віддати батькам. Це предмети, у яких є стійка методологія та немає місця для альтернативної маячні
Звісно, дивна сама думка коментувати Шкарлета. Але. Його аргументом забирання історії з ЗНО є "історії України дітей мають навчати батьки".
Це не просто дурість, це злочин.
Є предмети, навчання яких можна віддати батькам. Це предмети, у яких є стійка методологія та немає місця для альтернативної маячні. Наприклад, алгебра чи географія. Формули одні, глобус теж один. Навчити "альтернативній алгебрі" в батьків навряд чи вийде, хоча я вірю в наших людей. Альтернативна географія — ок, бувають плоскоземельники, але поки що не дуже багато.
Аргументом Шкарлета щодо забирання історії з ЗНО є "історії України дітей мають навчати батьки". Це не просто дурість, це злочин.
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Що катастрофічно не можна — так це предмети, де є вільний простір та купа альтернативних антинаукових концепцій, і які через це є вкрай вимогливими до методологічної сумлінності викладача. Жодним чином не біологію. Жодним чином не історію. Жодним чином не мову. Бо на виході матимемо, що з одного й того ж класу випустилися нормальні люди та Задорнови, в залежності від заср*ності голів батьків.
І так, Шкарлет має бути зруйнований, починаючи з не скажу якого місця.
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P.S. Саме формулювання питання свідчить про те, що для Шкарлета історія — це не навчальна дисципліна, а патріотичне виховання (з таким підходом логічно — якщо навчати мають кваліфіковані педагоги, то виховувати мають батьки). І це прям ще один яскравий штрих до парсуни цього.... діяча.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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