"Редан": як дурні ігри перетікають до нас з Росії
Найкращим і найпотужнішим відривом молоді від РФ став би саме розвиток українських перекладів аніме та манги та відповідних ком'юніті
Трішки про "Редан" - себто, спробу анімешників бити інших субкультурників, що добігла до нас з РФ.
Так сталося, що в Україні аніме показувати почали чи не раніше, ніж в Росії. Ще в ранніх 90-х по ICTV крутили "Трансформерів" та "Вольтрона", а по "Тонісу" окремі повнометражки.
А потім, як і все це раннє відродження, воно накрилося відомими органами.
Тепер українські анімешники, на жаль, являють собою одне ком'юніті з російськими. То якого милого ви дивуєтесь, що між ними перетікають дурні ігри?
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Найкращим і найпотужнішим відривом молоді від РФ став би саме розвиток українських перекладів аніме та манги та відповідних ком'юніті
Я давно кажу, що найкращим і найпотужнішим відривом молоді від РФ став би саме розвиток українських перекладів аніме та манги та відповідних ком'юніті.
На жаль, ті, хто ухвалював рішення, у нас розвиток патріотизму серед молоді бачили трішки інакше.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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