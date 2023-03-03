Шкарлет - це суцільна дно-бурильна установка
Навіщо вчителі історії як явище, може, взагалі скасувати предмет?
Здавалось би, ну що особливого чекати, від мутного плагіатора в кріслі міністра? Але ж ні – Шкарлет, це суцільна дно-бурильна установка. Вчорашній "перл" читали? Про "історію України треба вивчати не під примусом, а неї мають навчати батьки". Примусом, на думку недоміністра, є іспит. То, виходить, що математику треба навчати під примусом чи мову? А контрольна, тест, залік з будь-якого предмета – теж примус?
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Як батьки, які самі не знають історії (бо її ж на загал в країні ніколи не вимагали вчити правильно), будуть притомно навчати дітей? А навіщо тоді вчителі історії як явище, може, взагалі скасувати предмет?
Як батьки, які самі не знають історії (бо її ж на загал в країні ніколи не вимагали вчити правильно), будуть притомно навчати дітей? А навіщо тоді вчителі історії як явище, може взагалі скасувати предмет?
Фіксуємо – людина в кріслі міністра освіти наглухо не розуміє, що освіта, це гуманітарна лінія фронту, а історія, це передова. Чи розуміє? Тоді в чиїх інтересах діє?
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Але, справедливості заради, треба відзначити – є від Шкарлета користь. Я серйозно. Як і від В Лєс Тіхонько Уйду Трухіна, брєдогенератора імені Безуглої, невилікованого лівака Гетьманцева – вони показують справжню суть усієї влади слуг, без стразиків овацій, блискіток глянцевих інтерв’ю і міражів прочитаних з листочка красивих промов. До тієї суті питань нема, питання до суспільства, котре спокійно на все це дивиться.
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
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