Для цього я разом з 20 колегами-депутатами з різних фракцій подав поправку до законопроєкту 8228-1.

Законопроєкт дозволяє Міністерству освіти й науки в умовах війни самостійно визначити правила вступу до вишів у 2023 році без дотримання визначених законом про вищу освіту правил мирного часу. В цілому це виправдано. Але анонсоване МОНом переведення історії України в розряд предмета за вибором і дозвіл вступати навіть на гуманітарні спеціальності без тестування з історії свідчить, що парламент все ж має встановити Міністерству певні рамки.

Читайте також: Про поповнення "запасів" історії

Суть нашої поправки проста: українську мову й історію України мають складати всі.

Ми не маємо забувати, що ця війна є перш за все війною за нашу ідентичність. А іспити з української мови й історії України – це не просто оцінка шкільних знань, а й свого роду іспити на громадянство, які не можуть бути "факультативними"

Читайте також: Навіщо історія "кухарчиним дітям"?

Решту умов – тривалість тестування, кількість питань, кількість і перелік обов’язкових предметів і предметів на вибір — залишаємо на розсуд Міністерства.

Ми не маємо забувати, що ця війна є перш за все війною за нашу ідентичність. А іспити з української мови й історії України – це не просто оцінка шкільних знань, а й свого роду іспити на громадянство, які не можуть бути "факультативними".

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.