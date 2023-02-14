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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Українську мову й історію України мають складати всі

Володимир В'ятрович
14 лютого, 2023 вiвторок
08:01
Погляд Володимир В'ятрович

Верховна Рада має зберегти тестування з історії України для всіх абітурієнтів

Для цього я разом з 20 колегами-депутатами з різних фракцій подав поправку до законопроєкту 8228-1.

Законопроєкт дозволяє Міністерству освіти й науки в умовах війни самостійно визначити правила вступу до вишів у 2023 році без дотримання визначених законом про вищу освіту правил мирного часу. В цілому це виправдано. Але анонсоване МОНом переведення історії України в розряд предмета за вибором і дозвіл вступати навіть на гуманітарні спеціальності без тестування з історії свідчить, що парламент все ж має встановити Міністерству певні рамки.

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Суть нашої поправки проста: українську мову й історію України мають складати всі.

Ми не маємо забувати, що ця війна є перш за все війною за нашу ідентичність. А іспити з української мови й історії України – це не просто оцінка шкільних знань, а й свого роду іспити на громадянство, які не можуть бути "факультативними"

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Решту умов – тривалість тестування, кількість питань, кількість і перелік обов’язкових предметів і предметів на вибір — залишаємо на розсуд Міністерства.

Ми не маємо забувати, що ця війна є перш за все війною за нашу ідентичність. А іспити з української мови й історії України – це не просто оцінка шкільних знань, а й свого роду іспити на громадянство, які не можуть бути "факультативними".

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Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Україна
Верховна Рада
освіта
Володимир В'ятрович
історія України
війна з Росією
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