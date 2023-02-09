Визнання факту, що Зеленський не перший президент України, який зустрічався з британським монархом (до нього це були Ющенко та Порошенко), так само як не перший, якого вітав Конгрес США (тих самих Ющенка і Порошенка теж вітали), зовсім не знецінює дипломатичних успіхів нинішнього президента. Але заперечення цього факту знецінює дипломатичні успіхи України.

Визнання факту, що ця війна почалася не минулого року, а у 2014, зовсім не знецінює факту страждань людей, що стали її жертвами після 24 лютого чи героїзму тих, хто став після цього дня на захист країни. Але заперечення цього знецінює здатність України дев’ять років протистояти потужному ворогу

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Визнання факту, що ця війна почалася не минулого року, а у 2014, зовсім не знецінює факту страждань людей, що стали її жертвами після 24 лютого чи героїзму тих, хто став після цього дня на захист країни. Але заперечення цього знецінює здатність України дев’ять років протистояти потужному ворогу.

Ми не заперечуємо важливості власних вчинків, тим, що пам’ятаємо про зроблене попередниками. Іноді ми можемо більше і краще саме завдяки їм.

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"Ми бачимо більше і далі, ніж наші попередники, не тому, що в нас кращий зір чи більший зріст, а тому, що гіганти нас підняли й піднесли на висоту їхнього зросту". Бернар Шартський, філософ XII ст.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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