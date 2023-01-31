Це ресурс, який допомагає мобілізувати громадян на захист країни, атакованої агресором.

В Україні він спрацював. Напрацьоване за роки незалежності у дослідженнях та популяризації історії конвертувалося у готовність українців захищати свою державу.

Люди, які зрозуміли хибність і небезпеку тези про "один народ", наслідки втрати державності — були серед перших, хто брав зброю до рук.

Але цей ресурс, як і будь-який інший у війні (зброя, набої, спорядження), вичерпується, якщо його не поповнювати. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення не бачу жодних спроб держави поновити "запаси" знання та розуміння історії українцями.

Від початку повномасштабного вторгнення не бачу жодних спроб держави поновити "запаси" знання та розуміння історії українцями

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Жодної спеціальної програми популяризації нашого минулого, жодних системних і масштабних спроб пояснити коріння цієї війни.

Контрольований державою інформаційний простір цілковито позбавлений історичного контенту. Більш того, окремі ініціативи (на кшталт відмови від обов’язково тестування з історії) нагадують роззброєння країни під час війни.

Тих, хто знав, розумів, любив нашу історію, стає менше, бо їх багато серед загиблих.

Контрольований державою інформаційний простір цілковито позбавлений історичного контенту

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Якщо нинішню політику продовжувати — їм на заміну (не)прийдуть ті, хто не розумітимуть, що і чому вони мають захищати.

Добре, що Україна відновлює виробництво тих чи інших зразків озброєнь, не розраховуючи виключно на збройну допомогу Заходу. Але також потрібним є оновлення уваги з боку держави до популяризації історії. Тим паче в цьому питанні не можемо розраховувати ні на чию допомогу.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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