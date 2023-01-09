Це так, бо війна стане тригером для багатьох інших масштабних процесів за межами Європи та навіть поза Північноатлантичним простором.

Ослаблення чи розвал Росії неминуче підштовхне Китай, Іран і Туреччину до загострення конкуренції за вивільнений постросійський простір і за Середню Азію. То буде боротьба за континентальне азійське лідерство. Туди ж включаться й інші гравці. Це за умови, що у Пекіні, Анкарі й Тегерані все залишиться без особливих змін.

Читайте також: Рік унікального протистояння і тотальної війни

Вчергове подумав про це, читаючи, що Талібан дозволив Китаю видобуток нафти в Афганістані.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.