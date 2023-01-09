Війна в Україні глобальна за наслідками
Розумні люди наголошують, що російсько-українська війна вже стала глобальною за своїми наслідками подією
Це так, бо війна стане тригером для багатьох інших масштабних процесів за межами Європи та навіть поза Північноатлантичним простором.
Ослаблення чи розвал Росії неминуче підштовхне Китай, Іран і Туреччину до загострення конкуренції за вивільнений постросійський простір і за Середню Азію. То буде боротьба за континентальне азійське лідерство. Туди ж включаться й інші гравці. Це за умови, що у Пекіні, Анкарі й Тегерані все залишиться без особливих змін.
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Вчергове подумав про це, читаючи, що Талібан дозволив Китаю видобуток нафти в Афганістані.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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