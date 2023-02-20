Завтра була війна.

Комусь від ранку 24 лютого. Комусь за кілька тижнів чи місяців до того, коли навчені люди вже все розуміли й подекуди вийшли "в поля" робити справу… інколи як власну ініціативу, а не за наказом і планом.

Іншим війна почалася першими "зеленими чоловічками" без знаків розрізнення в Криму. Путінська медаль за участь у вторгненні датується 20 лютого 2014.

В центрі Києва війна почалася тоді, коли в таборі "беркутів" малювалися вказівники із російськими містами на Груші, коли горіли БТРи, Профспілки, Маріїнка, Небесна Сотня, снайпери…

В центрі Києва війна почалася тоді, коли в таборі "беркутів" малювалися вказівники із російськими містами на Груші, коли горіли БТРи, Профспілки, Маріїнка, Небесна Сотня, снайпери…

До того війна теж була – ми її програвали тихо, по кабінету, по папірчику потрібних Москві законів, по контракту розпроданого майна ЗСУ.

Ні, ми інколи пробували пручатися – Тузла, придушення мєшковщини. Але цього "інколи" було вкрай мало.

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Наша війна віддзеркалювалася під телецентром у Вільнюсі, неодноразово — в Грузії, в Ічкерії…

Поламане радянською окупацією суспільство не могло зрозуміти – війна тут. Більшість не думала, що російська "фантастика" про війну з Україною, це не фантастика, це був анонс. Ми не думали, що "старі пісні про головне", засилля совко-ностальжі – це вже була війна, тільки нас вбивали через очі й вуха.

Поламане радянською окупацією суспільство не могло зрозуміти – війна тут. Більшість не думала, що російська "фантастика" про війну з Україною – це не фантастика, це був анонс. Ми не думали, що "старі пісні про головне", засилля совко-ностальжі – це вже була війна, тільки нас вбивали через очі й вуха

Війна була тиха, часом хитра, часом зухвала прямолінійністю. Можливо, збиття ТУ-154 над морем, яке повісили на Україну, розтяжки, на котрі поставили Кучму, – це вже була війна. Здача цілих галузей економіки, методичне переселення потрібного Кремлю населення в наш Крим, дискредитація кримських татар і їх повернення (хто це пам’ятає?) - то вже була війна.

Табачник – це вже була війна. Російська агентура на керівних посадах МО і СБУ – це вже була війна. Розкладання суддівської, бізнесової, чиновницької, політичної ланки через російські гроші – теж війна.

Ми не помічали, але проти нас вже воювали. І в цих непомітних боях не було нічого новаторського: "Не потрібно знищувати ворога, достатньо позбавити його рішучості вступити в бій" (Сунь Цзи). Давно прописано.

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Вбивство Стуса, Івасюка, спонукання до сексотництва україномовних еліт, концтабори-заслання для найбільш впертих, русифікація – то була війна.

Другі визвольні, полювання за українськими лідерами в еміграції, використання українців як гарматного м’яса в Другу Світову – то була війна.

Перші визвольні – це та сама війна.

Конотоп, Батурин, зваблення і перекуп українських еліт, Сагайдачний під Москвою, Острозький під Оршею — це нинішня війна, лише дещо раніше.

Ми не помічали, але проти нас вже воювали. І в цих непомітних боях не було нічого новаторського: "Не потрібно знищувати ворога, достатньо позбавити його рішучості вступити в бій" (Сунь Цзи). Давно прописано

В школі ми дивувалися, як може бути війна 100 років між Британією і Францією? Але ми не помічали, що із перервами, паузами, наступами, відступами, перемогами, програшами, тріумфами та катастрофами, українці ведуть бій із загрозою зі сходу багато століть.

Можливо, ця війна триває 854 роки, відколи (в 1169 р.) Андрій Боголюбський (Володимиро-Суздальский князь) атакував Київ.

Можливо, перша російсько-українська була тоді? І з того часу ми не повернулися з війни?

Ми примудрялися забувати, що у нас війна щоразу, як видавалося перевести подих. Ми не пов’язували війну битв і війну смислів-ідей-літер-паперів. Але все йшло на нове коло – пропущені чи програні "тихі" бої за голови, робили невідворотними «гарячі» війни за територію й існування. Як правило.

Завтра була війна. Чи остання…

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Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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