Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
Офіційний Вашингтон зберігає позицію, що Україна може приєднатися до Північноатлантичного альянсу після завершення війни, яку розв’язав Кремль
Про це сказав у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив представник Держдепу.
Міллер підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу.
Він також зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.
- 5 квітня про те, що Вашингтон і Берлін не підтримують ідею запросити Україну до альянсу на найближчому саміті НАТО, написало видання The New York Times. Як ідеться в статті, союзники не мають бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку в межах альянсу втягнув би НАТО в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.
- 6 квітня віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що усі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу.
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