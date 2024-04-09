Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО

Про це сказав у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу.

Він також зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.