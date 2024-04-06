В уряді розповіли які країни НАТО проти запрошення України в Альянс на саміті у Вашингтоні

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Радіо Свобода".

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох", - сказала вона.

За словами урядовиці, оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу "на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина".

"Але ключовою є позиція саме цих двох країн (Німеччини та США, - ред.)», – зазначила Стефанішина.

5 квітня про те, що Вашингтон і Берлін не підтримують ідею запросити Україну до альянсу на найближчому саміті НАТО, написало видання The New York Times. Як ідеться в статті, союзники не мають бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку в межах альянсу втягнув би НАТО в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

"Сполучені Штати та Німеччина, як і раніше, виступають проти пропозиції Україні розпочати переговори про членство у Вашингтоні, як вони це зробили на торішньому саміті у Вільнюсі, і хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, попри аналогічний процес у Європейському союзі, який був схвалений минулого літа", – пише NYT.