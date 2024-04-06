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В уряді розповіли які країни НАТО проти запрошення України в Альянс на саміті у Вашингтоні

6 квітня, 2024 субота
01:15
Світ Ольга Стефанішина

Усі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Радіо Свобода".

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох", - сказала вона.

За словами урядовиці, оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу "на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина".

"Але ключовою є позиція саме цих двох країн (Німеччини та США, - ред.)», – зазначила Стефанішина.

5 квітня про те, що Вашингтон і Берлін не підтримують ідею запросити Україну до альянсу на найближчому саміті НАТО, написало видання The New York Times. Як ідеться в статті, союзники не мають бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку в межах альянсу втягнув би НАТО в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

"Сполучені Штати та Німеччина, як і раніше, виступають проти пропозиції Україні розпочати переговори про членство у Вашингтоні, як вони це зробили на торішньому саміті у Вільнюсі, і хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, попри аналогічний процес у Європейському союзі, який був схвалений минулого літа", – пише NYT.

  • Посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу.
  • Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік. Втім лідери держав НАТО не запропонують Україні вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. 

Теги:
Німеччина
США
вступ до НАТО
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