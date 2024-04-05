Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті, - NYT
Лідери держав НАТО не запропонують Україні вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні
Про це повідомляє The New York Times.
"Посадовці Альянсу погоджуються, що цього (запрошення України в НАТО) не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, проте вони планують надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати.
- Новий уряд Португалії на чолі з прем’єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.
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