Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

"Посадовці Альянсу погоджуються, що цього (запрошення України в НАТО) не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, проте вони планують надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати.