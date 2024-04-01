Тільки з Україною в НАТО можна розраховувати на справжню безпеку у Європі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"НАТО. Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства", - зазначив президент.
За його словами, 2024 рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії.
"Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі", - наголосив Зеленський.
- Посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу.
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