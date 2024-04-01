Тільки з Україною в НАТО можна розраховувати на справжню безпеку у Європі, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"НАТО. Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства", - зазначив президент.

За його словами, 2024 рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії.

"Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі", - наголосив Зеленський.