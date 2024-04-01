"Україна зробить значний внесок у нашу безпеку": країни Балтії закликають НАТО дати Україні чіткий шлях до членства
Посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу
Про це пише The Telegraph.
"Лідери Альянсу на Вільнюському саміті минулого року чітко заявили, що майбутнє України в НАТО. Ми хочемо цього якнайшвидше не лише для захисту наших друзів від російської агресії, а й заради всіх країн євроатлантичного простору. Як загартований у боях союзник, Україна зробить значний внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом для 75-річчя саміту альянсу у Вашингтоні цього літа", - йдеться у повідомленні.
У спільному матеріалі посол Естонії Віл’яр Лубі, посол Латвії Евіта Бурмістре та тимчасова повірена Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали НАТО проявити більше рішучості у "викликах", які створю РФ для усього світу.
"Політика стримування Росії – це не варіант – це необхідність. Настав час для Альянсу бути проактивним у створенні стратегічних дилем для Росії", - додали у повідомленні.
- У п'ятницю, 29 березня, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія не планує вторгнення в жодну з країн НАТО.
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