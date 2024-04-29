Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Як вдома приготувати смачні безалкогольні коктейлі

Як вдома приготувати смачні безалкогольні коктейлі

29 квітня, 2024 понедiлок
15:25
рецепти коктейль

Приготувати безалкогольні коктейлі в домашніх умовах не лише нескладно, а й цікаво. Безалкогольні коктейлі набувають дедалі більшої популярності. Вони освіжаючі та ароматні. А ще безалкогольні коктейлі смачні та корисні для всіх членів сім'ї

Коктейль "Мохіто" безалкогольний

Продукти (на 1 порцію):

  • лайм чи лимон
  • лимонад "Спрайт"
  • цукор
  • м'ята свіжа
  • лід

Як приготувати коктейль "Мохіто" безалкогольний:

  • на дно склянки покласти часточку лимона чи лайма
  • додати листочки м'яти
  • додати 1 ч. л. цукру 
  • все трохи розтерти ложкою, щоб розкрити аромат
  • залити спрайтом до рівня трохи вище половини склянки
  • заповнити склянку вгору кубиками льоду
  • прикрасити коктейль "Мохіто" листочками м'яти.

Холодний банановий лате

Продукти (на 2 порції):

  • банан – 1 шт.
  • молоко – 150 мл
  • вода – 150 мл
  • кава заварна - 1 ст. л.
  • лід - 3 кубики

Покроковий рецепт - Холодний банановий лате:

  • заварити каву зручним для вас способом
  • отриману каву охолодити
  • банан очистити від шкірки 
  • нарізати кружальцями
  • у чашу блендера викласти шматочки банана
  • влити охолоджену каву
  • збити інгредієнти у блендері
  • влити молоко
  • викласти шматочки льоду в миску блендера
  • ще раз збити усі інгредієнти.

Апельсиновий еспресо-тонік

Продукти (на 1 порцію):

  • кава – 4-5 ч. л. (15-16 г)
  • сік апельсиновий - 125 мл
  • тонік - 125 мл
  • Для подачі:
  • лід – 10-12 кубиків
  • лимон - 4 скибочки

Покроковий рецепт приготування - Апельсиновий еспресо-тонік:

  • за бажанням сік можна віджати з апельсина перед приготуванням
  • зварити міцну каву
  • у невеликий сотейник чи турку влити 60 мл води 
  • всипати каву
  • поставити на максимальний вогонь 
  • помішуючи довести до кипіння
  • зменшити вогонь до середньої і, помішуючи, варити каву приблизно 40 секунд
  • вимкнути нагрівання 
  • залишити каву настоятися приблизно 1 хв.
  • високу склянку для подачі наповнити льодом
  • налити в склянку тонік та апельсиновий сік
  • акуратно влити тонкою цівкою кави
  • обережно, бо напій може пінитися
  • прикрасити еспресо-тонік скибочками лимона та листочками м'яти або базиліка.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
28 квітня, 2024 неділя
Чому Кулеба та його заступник мають піти у відставку
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
28 квітня, 2024 неділя
Головнокомандувач ЗСУ Сирський: на Покровськ та Курахове наступають 4 ворожі бригади, у напрямку Харкова росіяни нарощують чисельність
модернізований Ту-160 росія
Автор Роман Яворський
28 квітня, 2024 неділя
Що таке стратегічний бомбардувальник Ту-160 – літаки, які Україна передала Росії, а Кремль береже, як зіницю ока
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 квітня
15:42
Шерон Стоун
На Шерон Стоун подали до суду та вимагають $35 тис. компенсації
15:28
Оновлено
Єнс Столтенберг з Володимиром Зеленським
Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва
15:24
Оновлено
РФ обстріляла Кізомис на Херсонщині: 60-річний чоловік помер від отриманих травм, є поранений
15:19
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, - співзасновник DeepState Погорілий
14:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
Інгріда Шимоніте
Деякі заходи потрібно обговорити на рівні ЄС: прем'єрка Литви Шимоніте про повернення військовозобов'язаних українців
14:50
окупанти
У генштабі Естонії переконані, що Росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня
14:32
фейк, розсилка
"Україна готується розпочати перемовини з РФ у червні": ЦПД спростував російський фейк
14:28
російські війська окупанти
Росія перерозподіляє кадри на ТОТ після "перевиборів" Путіна, - Спротив
14:14
F-16
Україна готує заходи для захисту F-16: у Повітряних силах розповіли деталі
14:12
Україна ЄС
Україна поінформувала Раду Європи про тимчасовий відступ від Конвенції з прав людини
14:06
OPINION
Микола Княжицький
Україна забарилася з розв'язанням проблеми Telegram
14:03
хліб
Чи дійсно заморожений хліб корисніший: учені прокоментували новий тренд TikTok
13:53
прикордонник
"Украй відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю": ДПСУ про ситуацію на прикордонні з РФ
13:50
На фото: Олександр Чемеров
Чемеров пояснив, чому відмовив Лободі і Потапу виступити з "Культурним десантом" перед військовими
13:38
повінь
Унаслідок повені в Кенії прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини
13:32
Обстріл Вовчанська 27 квітня
В Україні в березні зросла кількість жертв серед цивільних: розвідка Британії назвала причини
13:28
Сі Цзіньпін літак
МЗС Китаю підтвердило візити Сі Цзіньпіна до трьох європейських країн у травні
13:26
суд
В Україні дали по 15 років тюрми трьом колаборантам, які воювали проти ЗСУ
13:09
Смартфон
Просять підписати петицію про присвоєння "Героя України" загиблим бійцям: Мін'юст попередив про шахрайську схему
13:04
Подолала 10 км: 98-річна жителька Очеретиного на Донеччині вийшла пішки з окупації
12:55
Рамзан Кадиров
Кадиров призначив 16-річного сина куратором російського університету спецназу ім. Путіна
12:53
російська армія, мобілізація
У підрозділах військового округу окупаційної армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства, - ГУР
12:50
Торнадо США
Потужні торнадо пронеслися центральною частиною США: щонайменше 5 людей загинуло
12:31
Ексклюзив
Ця процедура відтягнута в часі: адвокат Мицик про позбавлення права керування транспортним засобом у законі про мобілізацію
12:29
Кремль москва
Росія торік отримала €800 млн податків від західних банків, - FT
12:27
Бузок
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у передвеликодній тиждень
12:11
На фото: Жерар Депардьє
Жерара Депардьє викликали в поліцію через звинувачення в сексуальному насильстві
12:10
На фото прапор ОАЕ
Україна й ОАЕ уклали угоду про зростання двосторонньої торгівлі
12:07
Огляд
Інтер, чемпіонський парад у Мілані, Сан-Сіро
ПСЖ узяв перший титул без Мессі, "Інтер" став чемпіоном у дербі з "Міланом", а "Ліверпуль" вибув із перегонів у АПЛ. Головні новини світового спорту за тиждень
12:03
електроенергія
Україна запланувала незначний експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 29 квітня
12:02
OPINION
Олексій Голобуцький
США — Китай: жорстка риторика Пекіна
11:48
На фото: Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International-2024
"Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International - 2024
11:33
Майк Джонсон
"Не дозволимо скинути спікера": демократи в конгресі США заявили, що не підтримають відставку Джонсона
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни просуваються біля Авдіївки, поки Україна чекає на допомогу, та як цивільні роблять FPV-дрони вдома. Акценти світових ЗМІ 29 квітня
11:20
Молдова
Євроінтеграційний прогрес Молдови оцінюватимуть окремо від України, – посол ЄС
10:58
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
10:46
зенітно ракетний комплекс Patriot
Польща здатна закрити небо над заходом України, але для цього потрібна політична воля, - Повітряні сили
10:43
Неприбуткова організація World Central Kitchen
World Central Kitchen відновлює роботу в Газі після вбивства сімох її волонтерів
10:36
Делегація індійських культурних діячів
In Solidarity With Ukraine: індійські культурні діячі та правозахисники відвідали Україну 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV