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Як вдома приготувати смачні безалкогольні коктейлі
Приготувати безалкогольні коктейлі в домашніх умовах не лише нескладно, а й цікаво. Безалкогольні коктейлі набувають дедалі більшої популярності. Вони освіжаючі та ароматні. А ще безалкогольні коктейлі смачні та корисні для всіх членів сім'ї
Коктейль "Мохіто" безалкогольний
Продукти (на 1 порцію):
- лайм чи лимон
- лимонад "Спрайт"
- цукор
- м'ята свіжа
- лід
Як приготувати коктейль "Мохіто" безалкогольний:
- на дно склянки покласти часточку лимона чи лайма
- додати листочки м'яти
- додати 1 ч. л. цукру
- все трохи розтерти ложкою, щоб розкрити аромат
- залити спрайтом до рівня трохи вище половини склянки
- заповнити склянку вгору кубиками льоду
- прикрасити коктейль "Мохіто" листочками м'яти.
Холодний банановий лате
Продукти (на 2 порції):
- банан – 1 шт.
- молоко – 150 мл
- вода – 150 мл
- кава заварна - 1 ст. л.
- лід - 3 кубики
Покроковий рецепт - Холодний банановий лате:
- заварити каву зручним для вас способом
- отриману каву охолодити
- банан очистити від шкірки
- нарізати кружальцями
- у чашу блендера викласти шматочки банана
- влити охолоджену каву
- збити інгредієнти у блендері
- влити молоко
- викласти шматочки льоду в миску блендера
- ще раз збити усі інгредієнти.
Апельсиновий еспресо-тонік
Продукти (на 1 порцію):
- кава – 4-5 ч. л. (15-16 г)
- сік апельсиновий - 125 мл
- тонік - 125 мл
- Для подачі:
- лід – 10-12 кубиків
- лимон - 4 скибочки
Покроковий рецепт приготування - Апельсиновий еспресо-тонік:
- за бажанням сік можна віджати з апельсина перед приготуванням
- зварити міцну каву
- у невеликий сотейник чи турку влити 60 мл води
- всипати каву
- поставити на максимальний вогонь
- помішуючи довести до кипіння
- зменшити вогонь до середньої і, помішуючи, варити каву приблизно 40 секунд
- вимкнути нагрівання
- залишити каву настоятися приблизно 1 хв.
- високу склянку для подачі наповнити льодом
- налити в склянку тонік та апельсиновий сік
- акуратно влити тонкою цівкою кави
- обережно, бо напій може пінитися
- прикрасити еспресо-тонік скибочками лимона та листочками м'яти або базиліка.
Смачного!
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