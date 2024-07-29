29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
29 липня 2024 року відзначаємо День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
Історія свята
Свято встановлено в Україні "З метою подальшого розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави" згідно з Указом президента України "Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України" від 26 липня 2016 року № 311/2016.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) — окремий вид сил у складі Збройних сил України, до складу якого входять підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій та частини спеціального призначення, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.
До типових завдань ССО відносять:
- рейди та сучасні бойові дії
- добуття розвідувальної інформації за лінією фронту
- психологічні операції (Psy-Ops)
- створення агентурних мереж
- робота "цивільної адміністрації" (залучення на свій бік населення)
- пошук, евакуація й доставлення полонених, заручників
- навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил (так зване примноження сили)
- медична допомога
- впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі (в тому числі і на території інших держав)
- виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження
- антитерористичні операції.
День ангела (іменини) 29 липня святкують:
- Юлія
- Яків
- Валентина
- Петро
- Федір
- Павло
- Алевтина
- Іван
Яке православне свято 29 липня
29 липня православні вшановують пам'ять священномученика Афіногена і 10 його учнів.
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