Дуальна освіта в Україні: як поєднати навчання з роботою та отримати практичний досвід

30 вересня, 2025 вiвторок
14:38
освіта Дуальна освіта і компанія МХП

Поєднувати навчання і роботу, отримувати зарплату та будувати кар’єру ще до отримання диплома. Така можливість з’явилася завдяки дуальній освіті, яку розвиває в Україні компанія МХП

Зміст

Про це розповідає Еспресо. 

Дуальна освіта широко розповсюджена у європейських країнах. Це спосіб навчання, коли теоретичні знання студент отримує на парах в університеті, технікумі чи коледжі, а практичні навички – безпосередньо на робочому місці.

Дуальну освіту в Україні вже понад три роки активно розвиває компанія МХП, - міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, один із найбільших роботодавців України.

МХП співпрацює з понад 50 закладами освіти, пропонуючи студентам підвищувати кваліфікацію за обраним фахом ще під час навчання. 

МХП

Студент Дніпровського аграрно-економічного університету та лікар ветеринарної медицини Микита Кривуля вважає такий формат надзвичайно конкурентним. Він почав кар’єру з дуальної освіти на підприємстві “Оріль-Лідер”.

“Я вирішив поєднати дуальну освіту, тому що розумію, що для мене замало просто сидіти в університеті. А я хочу бути конкурентоспроможним на ринку праці. І коли до нас завітали представники підприємства і запропонували таку можливість, як дуальна освіта, мене це зацікавило, я вирішив спробувати", - розповідає він.

Студентка першого курсу магістратури Черкаського національного університету Анастасія Яцина вже третій рік працює в МХП, обіймаючи посаду провідного фахівця SAP. А почала вона кар’єру з дуальної освіти на підприємстві “МХП-Сервіс”

“Завдяки дуальній освіті, на третьому курсі бакалаврату я потрапила в компанію МХП, всередині якої доволі успішно розвиваюся. Для мене плюс дуальної освіти в можливості поєднувати навчання із безпосередньою роботою на реальному підприємстві, в можливості паралельного розвитку. Не так, щоб отримати диплом в 21, а вже потім шукати роботу. Завдяки дуальній освіті, до цього моменту вже можна стати висококваліфікованим фахівцем на ринку праці".

Формат дуальної освіти відкриває широкі можливості для тих, хто хоче отримати знання і водночас зробити перші кроки у професії. І якщо для молоді – це впевнений старт, то для МХП – це залучення нового покоління фахівців, яке розвиватиме компанію і країну.

“Цей формат передбачає, що орієнтовно 60-80% свого навчального року студенти перебувають на виробництві: опановують практичні навички, закріплюють їх, застосовують на практиці теорію, яку отримують в закладі освіти. Завядки дуальній освіті студенти мають змогу одразу працювати за тим фахом, на який навчаються” - розповідає Ксенія Моторіна, керівниця групи залучення та розвитку молоді МХП.

