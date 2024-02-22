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Фарба не знадобиться: Ефективні та натуральні методи приховування сивини вдома

22 лютого, 2024 четвер
12:15
корисні поради Гарне та здорове волосся

Щоб замаскувати сивину, переважно використовується фарба для волосся. Але є й натуральні засоби, які можуть приховати її. Існує кілька натуральних засобів, які можуть пофарбувати сивину в темний колір. Але більш ефективним є чорний чай або міцна кава як ополіскувач для волосся

Чай і кава

Приготуйте чашку чорного чаю або міцної кави і дайте охолонути. Вимийте волосся і промийте його чистою водою.

Фото: Freepik

Налийте чай або каву на волосся і обережно помасажуйте шкіру голови, щоб рідина покрила всі волосинки.

Залишіть чорний чай або каву на волоссі щонайменше на хвилину. Промийте волосся теплою водою і висушіть його.

Цей метод допоможе тимчасово затемнити сивину за рахунок натуральних пігментів, присутніх у чаї та каві. Але це тимчасовий ефект. Колір світлітиме з кожним миттям голови.

Натуральні трави

Суміш натуральних трав також може бути дуже хорошим варіантом для затемнення сивого волосся. Заваріть листя шавлії та розмарину. Дайте суміші настоятися протягом години, потім процідіть. Нанесіть засіб на волосся і залиште щонайменше на годину, потім змийте його.

Імбир та вода

Вам знадобиться тертий імбир та дві чашки води. Нагрійте воду, додайте столову ложку тертого імбиру і залишіть близько на 15 хвилин. Процідіть розчин і дайте йому охолонути. Коли рідина охолоне, нанесіть її на волосся, помасажуйте. Змийте засіб за 30 хвилин.

апельсиново-імбирний чай

Фото: Freepik

Ромашка та куркума

Ця суміш рекомендується людям, у яких русяве або світле волосся.

Доведіть воду до кипіння, а потім додайте ромашку та три маленькі ложки куркуми.

Вимкніть вогонь і дайте охолонути протягом 20 хвилин. Використовуйте цю суміш як ополіскувач після звичайного миття голови. Обов'язково масажуйте шкіру голови для досягнення найкращих результатів.

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