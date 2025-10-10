Євроінтеграція попри війну: скринінг законодавства завершено, які подальші кроки?

30 вересня завершився важливий етап на шляху до євроінтеграції — скринінг українського законодавства на відповідність законодавству Європейського Союзу.

Скринінг є підготовчим етапом переговорів про вступ до Євросоюзу і передбачає порівняння національного законодавства з нормами ЄС, щоб визначити, де вони збігаються, а де необхідні зміни для відповідності європейським стандартам.

Україна виходить на новий етап євроінтеграції, і вже найближчим часом може бути відкрито перший переговорний кластер — "Фундаментальні цінності", який охоплює верховенство права, незалежність судової системи, боротьбу з корупцією та свободу медіа.

“Найскладніше питання — це кластер реформ, адже він визначає політичний фундамент інтеграції. В інших сферах, як-от транспорт чи екологія, ми можемо рухатися поступово, а тут відстрочки не може бути. Це основа, без якої не існує європейської інтеграції”, — пояснила Катерина Мусієнко, експертка з міжнародних відносин Мережі "АНТС".

Водночас, як зазначає Михайло Жернаков, виконавчий директор Фундації DEJURE, головним викликом залишається відновлення довіри до судової системи й антикорупційних інституцій. “Нам потрібно забрати аргументи у скептиків. Україна має не просто виконувати формальні пункти, а продемонструвати серйозність намірів у реформуванні правосуддя та боротьбі з корупцією. Без цього нас не пустять далі. І це розуміють усі в Європі", - зазначає він.

Попри війну, Україна залишається серед лідерів за темпами проходження євроінтеграційного шляху — скринінг законодавства вдалося завершити менш ніж за півтора року. Однак швидкість тепер має доповнитися якістю.

"Ми не просимо знижок чи особливого треку через війну. Нам потрібно не просто пройти цей шлях, а закріпити реформи, аби не повертатися назад. Європейська інтеграція — це не бонус, а гарантія нашої безпеки”, — підкреслює Мусієнко.

Україна йде у зв’язці з Молдовою, яка також активно рухається шляхом євроінтеграції, однак, як наголошують експерти, це не має бути пасткою. "Кожна країна має свою динаміку, але очевидно, що затримка України означатиме відстрочку безпеки для всієї Європи. Ми вже платимо за європейську стабільність власною кров’ю”, — додала експертка "АНТС".

Перший кластер переговорів стане лакмусовим папірцем для всієї реформи. Його відкриття засвідчить, що Україна не лише політично готова до членства в ЄС, а й спроможна втілювати реальні зміни, які відповідають європейським цінностям.

