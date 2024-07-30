Femunity Teens: як випускники школи жіночого лідерства від Ferrexpo зробили проєкт для підлітків

Три роки поспіль жінок у школі Femunity вчать впевненості, ламають стереотипи, дають зрозуміти, що вони є сильними і мають однакові з чоловіками права на кар’єрний розвиток і самореалізацію.

Поштовхом для масштабування проєкту стала ініціатива випускниць перших трьох курсів. Наприкінці 2022 року вони обʼєднались у групу, яка поставила за мету використати отримані у школі знання і створити навчальний проєкт для підлітків, слоганом якого стала фраза "Розвивайся сама — розвивай інших".

"Ми вчилися бути тренерками — розробляти тренінги, працювати з аудиторією. Щоб зробити цікавий курс, ми провели дослідження серед підлітків, аби визначитись, які теми будуть для них корисними і цікавими. Кожна з майбутніх викладачок обрала тему, яка їй найближча. Через пів року підготовки, у червні 2023 року, ми стартували", — згадує Ірина Каут, HR-менеджерка Полтавського ГЗК Ferrexpo.

Базовими стали тренінги з лідерства, профорієнтації, самооцінки, емоційного інтелекту, сексуального виховання, різноманіття та інклюзивності, тайм-менеджменту, емоційного інтелекту і фінансової грамотності. Цього року до них додалися лекції з турботи про тіло та спіральної динаміки розвитку.

Навколо Femunity Teens активно почала формуватися спільнота. Цього року десять юних випускників з торішнього потоку долучились до команди організаторів, щоб проводити свої тренінги.

Організаторки Femunity Teens зазначають, що гендерна рівність стала основним рушієм всього проєкту не випадково. Цей підхід ґрунтується на дослідженнях, які показали, що присутність жінок на керівних посадах, за столом переговорів та інших робочих місцях, де раніше домінували чоловіки, сприяє зростанню продуктивності та прибутковості компаній на 10-26%.

Після того, як команда Femunity розробила програму тренінгів, майбутнім учасникам про програму повідомили через оголошення у школах, чати, соціальні мережі та внутрішні канали. Організатори запропонували підліткам віком від 13 до 17 років заповнити аплікаційну форму, де потрібно було вказати свою мотивацію. Вікову категорію обирали з урахуванням того, що у проєкті розглядають такі теми, як сексуальне виховання, про які слід говорити, досягнувши певного віку.

Компанія одразу підкреслила, що програма не призначена лише для дітей співробітників Ferrexpo, вона спрямована на локальні громади. До участі у програмі запрошують не лише дівчат, але й хлопців.

Минулого року на програму подалося 150 підлітків, з яких до програми було прийнято 54 учасники. Цього року конкурс становив дві людини на місце, і до курсу потрапили 50 підлітків.

Організатори не приховують, що амбіції проєкту виходять далеко за межі Горішніх Плавнів та Полтавщини. Програму прагнуть реалізовувати й в інших регіонах країни.