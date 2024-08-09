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Гарріс збільшила відрив від Трампа в опитуванні щодо президентських виборів у США, - Ipsos

Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
13:38
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо виборів у США

Зміст

Про це повідомило Reuters з посиланням на результати опитування Ipsos.

Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу над Трампом у порівнянні з дослідженням за 22 і 23 липня, у якому вона випереджала республіканця на 3%.

У загальнонаціональному опитуванні взяли участь 2045 американців, його проводили з 2 по 7 серпня. Так, 4% опитаних підтримали незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, порівняно з 10% у липні.

Серпневе опитування проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters. Опитування, проведене онлайн, мало похибку близько 3 відсоткових пунктів.

В окремому опитуванні Ipsos виявилося, що Гарріс випереджає Трампа з 42% проти 40% у семи штатах: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін. 

  • Напередодні Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.
Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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