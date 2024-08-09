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Дебати Гарріс і Трампа пройдуть на каналі ABC: названо дату

9 серпня, 2024 п'ятниця
07:20
Світ Камала Гарріс

Кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC

Зміст

Про це канал ABC повідомив у соцмережі Х.

Дебати призначено на 10 вересня.

"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 24 липня, Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія. 

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови.

Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня.

Теги:
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вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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