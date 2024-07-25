Телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія
Американський телеканал Fox News запропонував кандидату у президенти США Дональду Трампу і віцепрезидентці Камалі Гарріс провести їхні дебати на своєму майданчику 17 вересня у штаті Пенсильванія
Про це йдеться у матеріалі Fox News.
Зазначено, що телеканал надіслав кампаніям Трампа й Гарріс офіційні листи із запрошенням.
"Ми пропонуємо провести дебати у штаті Пенсильванія у вівторок, 17 вересня, саме тоді, коли там та на інших ключових полях битв розпочинається дострокове голосування. Ми відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця — з аудиторією чи без неї", - йдеться у листах.
Також Fox News запропонував модераторів потенційних дебатів - своїх ведучих Брета Баєра і Марту МакКаллум.
- 24 липня експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
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