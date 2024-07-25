Телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія

Про це йдеться у матеріалі Fox News.

Зазначено, що телеканал надіслав кампаніям Трампа й Гарріс офіційні листи із запрошенням.

"Ми пропонуємо провести дебати у штаті Пенсильванія у вівторок, 17 вересня, саме тоді, коли там та на інших ключових полях битв розпочинається дострокове голосування. Ми відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця — з аудиторією чи без неї", - йдеться у листах.

Також Fox News запропонував модераторів потенційних дебатів - своїх ведучих Брета Баєра і Марту МакКаллум.