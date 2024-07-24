Трамп заявив, що готовий провести дебати з Гарріс

Про це повідомляє Politico.

Трамп підкреслив, що готовий зустрітися з Гарріс не один раз.

Зазначено, що заплановані на 10 вересня дебати проводитиме телеканал ABC News, однак раніше ексочільник США наполягав, аби їх проводив більш консервативний канал Fox News. Натомість ABC News Трамп назвав "блазнем".

Водночас у вівторок 23 липня він під час телефонної конференції з журналістами запевнив, що "готовий провести більше, ніж одні дебати" із Гарріс незалежно від того, який телеканал їх вестиме.

Попри те, що Трамп "не в захваті від ABC", який дивився в понеділок, і дійшов висновку, що телеканал є сприятливим для чинного лідера США Джо Байдена і Камали Гарріс, він наголосив на важливості дебатів для президентської гонки.

"Я вважаю, що незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів - це обов'язкова умова", - підкреслив Трамп.