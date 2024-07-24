Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп заявив, що готовий провести дебати з Гарріс

Трамп заявив, що готовий провести дебати з Гарріс

Дар'я Куркіна
24 липня, 2024 середа
13:27
Світ Дональд Трамп

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Трамп підкреслив, що готовий зустрітися з Гарріс не один раз.

Зазначено, що заплановані на 10 вересня дебати проводитиме телеканал ABC News, однак раніше ексочільник США наполягав, аби їх проводив більш консервативний канал Fox News. Натомість ABC News Трамп назвав "блазнем".

Водночас у вівторок 23 липня він під час телефонної конференції з журналістами запевнив, що "готовий провести більше, ніж одні дебати" із Гарріс незалежно від того, який телеканал їх вестиме.

Попри те, що Трамп "не в захваті від ABC", який дивився в понеділок, і дійшов висновку, що телеканал є сприятливим для чинного лідера США Джо Байдена і Камали Гарріс, він наголосив на важливості дебатів для президентської гонки.

"Я вважаю, що незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів - це обов'язкова умова", - підкреслив Трамп.

  • 23 липня у США провели опитування серед американців, за результатами яких оприлюднили перші рейтинги кандидатів на посаду президента - Дональда Трампа і Камали Гарріс.

Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Камала Гарріс
22 липня, 2024 понедiлок
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
Жозеп Боррель
22 липня, 2024 понедiлок
"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України
Помпейо Гонсалес Паскуаль
Автор Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.62
    Продаж 45.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
14:38
Оновлено
вибух на франківщині
Росіяни завдали повторного ракетного удару по Харкову: деталі
14:14
прикордонний контроль, перетин кордону
Кількість відмов при перетині кордону через відсутність військово-облікового документа зменшилася, - ДПСУ
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Врятувати "русскій мір". Для чого Банкова та Стефанчук бережуть РПЦ від заборони?
13:54
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ розповіли, де військовозобовʼязані найбільше намагаються незаконно перетнути кордон
13:53
Британія навчає бійців ЗСУ вести бої у населених пунктах
Генштаб показав, як британські інструктори навчають воїнів ЗСУ вести бої в населених пунктах
13:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:44
Новий альбом Емінема посунув платівку Тейлор Свіфт з першої позиції чарту Billboard 200
13:41
Оновлено
Підрив авто в Москві: в машині був тезка заступника начальника центру військового зв'язку Торгашова, також військовий РФ
13:22
Розстріляв цивільні автівки у Бучі: прокурори скерували до суду справу щодо військового РФ
13:07
Євпаторія
Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
12:55
Валерій Залужний
"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження
12:52
війна з Росією, вибух, Росія
Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
12:52
Україна - Євросоюз
Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
12:51
атомна енергетика
Удень погодинні вимкнення скасували майже по всій країні: ситуація в енергосистемі на 24 липня
12:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують долар і євро
12:35
"Джокер: Божевілля на двох"
Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки, а Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України. Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:12
Оновлено
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Переговори за готовності РФ домовлятися чесно та роль Китаю: у Кулеби розповіли про зміст зустрічі з Ван Ї
12:05
OPINION
Олександр Антонюк
Росіяни у Криму готуються до блокади?
12:04
Аналітика
Війна з РФ
Під яку стратегію Україні потрібна додаткова західна зброя і до чого тут "Томагавки". Аналітика КБФ
11:49
Наталка Діденко
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
11:31
Жінки в ЗСУ
До ЗСУ долучилися 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
11:22
Оновлено
РФ 23 липня атакувала Херсон дронами: поранено двох поліцейських та двох цивільних
11:19
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
11:13
Огляд
Карта Покровськ Торецьк липень
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
11:11
Оновлено
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила по харківському офісу гуманітарної організації, яка займається розмінуванням: є загиблий
11:11
Дитяче Євробачення - 2024
Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024
11:06
Віктор Медведчук
У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу
10:56
Олександр Сирський
"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
10:43
Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
10:23
За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду
10:23
У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова
10:19
Олександр Сирський
РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Про соціологію. З людьми треба говорити
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:30
Партнерський матеріал
Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV