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Вибори у США: оприлюднено перші рейтинги Трампа та Гарріс після виходу Байдена з президентських перегонів

Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
22:41
Світ Камала Гарріс

У США провели опитування серед американців, за результатами яких оприлюднили перші рейтинги кандидатів на посаду президента - Дональда Трампа і Камали Гарріс

Зміст

Про це пишуть Bloomberg із посиланням на опитування Morning Consult та Reuters.

Згідно з опитуванням Morning Consult, проведене в неділю після того, як Байден зняв свою кандидатуру, Трампа підтримують 47% громадян США, коли Гарріс - 45%.

Водночас опитування Reuters/Ipsos показує, що Гарріс випередила Трампа із показником у 44% проти 42%. Акцентується, що різниця є в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

Bloomberg зауважує, раніше опитування стосовно можливої участі у виборах Гарріс проти Трампа показували, що віцепрезидентка США відставала від ексочільника Білого дому на декілька відсотків. Однак статистика почала змінюватися після дебатів Трампа й Байдена.

Інформаційне агентство Reuters підкреслює, що 56% американських виборців вважають: Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Такої думки про Трампа є 49% респондентів, коли про Байдена - 22%.

Опитування Reuters/Ipsos проводили 22-23 липня - після національного зʼїзду Республіканської партії, коли Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після виходу Байдена із передвиборчої кампанії.

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

23 липня стало відомо, що за першу добу після виходу президента США Джо Байдена з виборчої гонки передвиборча кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 81 млн доларів.

Теги:
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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