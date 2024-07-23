Передвиборча кампанія Камали Гарріс зібрала $81 млн за першу добу

Про це пише CNN.

У своїй заяві речник кампанії Гарріс Кевін Муньйос назвав це "історичним рівнем підтримки" віцепрезидента.

"Історичний рівень підтримки віцепрезидентки Гарріс - приклад саме тієї енергії та ентузіазму, з якими перемагають на виборах", - сказав Муньйос.

Камала Гарріс також високо оцінила спадщину президента Джо Байдена під час виступу на заході в Білому домі раніше в понеділок, що стало її першим публічним виступом після того, як Байден оголосив про завершення своєї передвиборчої кампанії та підтримку її кандидатури.

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.