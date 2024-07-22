За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн

Про це інформує Associated Press.

За даними фандрейзингової платформи Демократичної партії ActBlue, станом на 21:00 за східноєвропейським часом (22:00 за київським часом) кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала 46,7 млн доларів у вигляді дрібних пожертв.

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Передвиборча кампанія Байдена та пов'язані з нею групи раніше мали близько 96 мільйонів доларів готівкою. Натомість Національна конвенція республіканців у червні повідомила про фонд кампанії у розмірі 102 мільйони доларів.