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За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн

22 липня, 2024 понедiлок
08:21
Світ Камала Гарріс

Після того як президент США Джо Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс

Зміст

Про це інформує Associated Press.

За даними фандрейзингової платформи Демократичної партії ActBlue, станом на 21:00 за східноєвропейським часом (22:00 за київським часом) кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала 46,7 млн доларів у вигляді дрібних пожертв.

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Передвиборча кампанія Байдена та пов'язані з нею групи раніше мали близько 96 мільйонів доларів готівкою. Натомість Національна конвенція республіканців у червні повідомила про фонд кампанії у розмірі 102 мільйони доларів.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
  • У понеділок, 22 липня, світова ціна на нафту злетіла вгору після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року.
Теги:
політика
Президент США
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
Камала Гарріс
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