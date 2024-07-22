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Байден вийшов з президентських перегонів 2024 року. Реакції світу

22 липня, 2024 понедiлок
07:50
Світ Джозеф Байден

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2024 року. Світові лідери та дипломати висловили йому вдячність та назвали його рішення розумним кроком

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Про це вони написали на своїх сторінках у соцмережах.

Рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів у США 2024 року викликало великий резонанс у світі. Союзники президента відзначили його досягнення у зовнішній політиці та визнали складність його рішення.

Реакція Німеччини

Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що рішення Байдена заслуговує на повагу.

"Мій друг Джо Байден багато чого досяг: для своєї країни, для Європи, для світу. Завдяки йому трансатлантична співпраця є тісною, НАТО сильним, а США - хорошим і надійним партнером для нас. Його рішення не балотуватися знову заслуговує на повагу", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реакція Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що поважає рішення Байдена і "з нетерпінням чекає" на спільну роботу до кінця його президентського терміну.

"Я поважаю рішення президента Байдена і з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу протягом решти його президентського терміну. Я знаю, що, як він робив протягом своєї видатної кар'єри, він прийме рішення, виходячи з того, що, на його думку, є найкращим для американського народу", - зауважив британський прем'єр.

Реакція Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також подякував Байдену за його досягнення на посаді президента США.

"Шановний президенте, Джо Байден, ви прийняли багато складних рішень, завдяки яким Польща, Америка і весь світ стали безпечнішими, а демократія - сильнішою. Я знаю, що ви керувалися тими ж мотивами, коли оголошували про своє остаточне рішення. Напевно, найскладнішого у вашому житті", - зауважив Туск.

Реакція Чеської Республіки

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала назвав рішення пана Байдена про відставку "відповідальним і особисто важким".

"Безперечно, це рішення державного діяча, який десятиліттями служив своїй країні. Це відповідальний і особисто важкий крок, але тим більш цінний. Я тримаю кулаки за США, щоб у результаті демократичного змагання між двома сильними і рівними кандидатами з'явився хороший президент", - написав він. 

Реакція Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що вважає заяву Байдена "найкращим політичним рішенням, яке він міг прийняти", передає BBC.

"Японсько-американський альянс є наріжним каменем дипломатії та безпеки нашої країни, тому ми будемо уважно стежити за ситуацією", - заявив він.

Реакція Канади 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо подякував пану Байдену та першій леді США Джилл Байден, назвавши президента "справжнім другом" канадців.

"Я знаю президента Байдена багато років. Він чудова людина, і в усьому, що він робить, керується любов'ю до своєї країни. Як президент, він є партнером для канадців - і справжнім другом. Президенту Байдену і першій леді: дякую", - наголосив Трюдо.

Реакція США

Колишній президент США Барак Обама назвав Байдена патріотом своєї країни "найвищого ґатунку".

"Джо Байден був одним із найвпливовіших президентів Америки, а також моїм дорогим другом і партнером. Сьогодні нам ще раз нагадали, що він патріот найвищого ґатунку", - написав він.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Байден займе місце в американській історії як один з наших великих президентів-політиків.

"Президент Байден є надзвичайним охоронцем національної безпеки Америки. Як верховний головнокомандувач Байден продемонстрував свою глибоку і особисту відданість міністерству оборони і американським військовим, і я глибоко вдячний за його лідерство і державницьку позицію. Він посяде гідне місце в американській історії як один з наших великих президентів-політиків", - зазначив очільник Пентагону.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
Теги:
Польща
Чехія
Президент США
Японія
Німеччина
Дональд Туск
Джо Байден
Джастін Трюдо
вибори у США
США
Велика Британiя
Олаф Шольц
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