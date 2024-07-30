"Маю аргументи, щоб цього не робити": Трамп назвав причини для ймовірної відмови у дебатах з Гарріс
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови
Про це інформує The Hill, посилаючись на інтерв'ю Трампа Fox News.
Відповідаючи на запитання, чи братиме він участь у дебатах з Гарріс, експрезидент США заявив, що ймовірно це зробить. Разом з тим, він перерахував аргументи, чому він міг би не погодитися на дебати. Зокрема, Трамп вказав на своє нібито лідерство в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у ключових штатах, хоча наразі вони свідчать про наближеність їхніх позицій.
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"Відповідь - так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити. Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", - сказав Трамп.
- 24 липня експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- 25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.
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