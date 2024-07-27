Підтримка Гарріс американцями з початку місяця зросла на 11 пунктів, - опитування WSJ
Підтримка Гарріс серед зареєстрованих виборців різко зросла з 35% на початку місяця до 46%, що на 11 пунктів вище, ніж раніше, однак Трамп все ще попереду
Про це інформує The Wall Street Journal.
Згідно з новим опитуванням, колишній президент Трамп випереджає віцепрезидентку Гарріс на 2 пункти, отримавши 49% підтримки серед зареєстрованих виборців проти 47%.
Крім того, Гарріс демонструє значне покращення порівняно з Байденом, який на початку місяця відставав від Трампа на 6 пунктів.
Відтоді, як Байден оголосив про вихід із президентських перегонів 2024 року, Гарріс отримала значну підтримку від ключових представників Демократичної партії, що призвело до сплеску у зборі коштів та забезпечило їй достатню кількість делегатів для отримання номінації.
- 24 липня експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе