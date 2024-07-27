Підтримка Гарріс американцями з початку місяця зросла на 11 пунктів, - опитування WSJ

Про це інформує The Wall Street Journal.

Згідно з новим опитуванням, колишній президент Трамп випереджає віцепрезидентку Гарріс на 2 пункти, отримавши 49% підтримки серед зареєстрованих виборців проти 47%.

Крім того, Гарріс демонструє значне покращення порівняно з Байденом, який на початку місяця відставав від Трампа на 6 пунктів.

Відтоді, як Байден оголосив про вихід із президентських перегонів 2024 року, Гарріс отримала значну підтримку від ключових представників Демократичної партії, що призвело до сплеску у зборі коштів та забезпечило їй достатню кількість делегатів для отримання номінації.