Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп відмовляється проводити дебати з Гарріс, оскільки він "лідирує в опитуваннях"

Трамп відмовляється проводити дебати з Гарріс, оскільки він "лідирує в опитуваннях"

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
20:29
Світ НАТО, Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, "він лідирує в опитуваннях"

Зміст

Про це Трамп сказав у програмі Fox Business, передає Bloomberg.

Ексочільник США у програмі відкинув пропозицію щодо дебатів, обґрунтувавши це тим, що і так лідирує в опитуваннях, коли американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

"Навіщо мені брати участь у дебатах? Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене", - сказав Трамп.

"Кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію тепер, коли він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів", - пише Bloomberg.

Зазначено, що передвиборча кампанія Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки - зокрема темношкірих виборців та молодь. Видання підкреслює, що це дозволило скоротити відрив у опитуваннях між представницею від Демократичної партії та представником республіканців.

Підкреслюється, що Гарріс, яка повинна офіційно стати кандидаткою у президенти США, наполягала на дебатах, які Трамп мав провести з чинним лідером Джо Байденом 10 вересня. Однак ексочільник Білого дому та його кампанія відмовилися брати участь заявивши, що спочатку демократи мають офіційно виснути свого кандидата замість Байдена.

Видання додає, що стратегія Трампа щодо уникнення дебатів використовувалася під час республіканських праймеріз: тоді він відмовлявся виходити на сцену з суперниками, регулярно організовуючи інші заходи.

"Опитування показують, що Гарріс скорочує відставання від Трампа, і якщо опитування покажуть, що вона лідирує, це може посилити тиск на Трампа щодо дебатів", - резюмують у матеріалі.

  • 24 липня експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
  • 25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія. 
  • 30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Сергій Куюн
Автор Сергій Куюн
1 серпня, 2024 четвер
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.33
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
20:45
Камала Гарріс
Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP
20:44
МЗС України
Напруження на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації щодо перебування в Ізраїлі та Лівані
20:38
Змішана естафета, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Україна не пройшла до фіналу змішаної естафети
20:26
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 в потрійному стрибку
20:08
Тарас Загородній
Міноборони, Моралес та 14 млрд грн
20:04
OPINION
Сергій Руденко
Російська — мова чужинців, окупантів і агресорів
19:59
вишиванка_Олександр Усик
Я знаю, а не вірю, що ми повернемося в Крим, - Усик
19:58
розбір завалів у Мирнограді
РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей
19:49
Розкопував могилу Ван Гога: суд постановив депортувати з Франції білоруського художника-акціоніста
19:39
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти двічі атакували Куп'янськ: є загибла й поранені
19:15
В Україні затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за підозрою в шахрайстві
19:10
Володимир Зеленський
Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту, - Зеленський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 891-го дня війни: у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні у ворога мінус 2 човни
18:56
Китай
У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн
18:52
Олександр Вілкул
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
18:46
Оновлено
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників, в рамках репатріації у РФ повернули 38 тіл росіян
18:43
Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен
18:41
Мешканці Куп'янщини масово відмовляються від евакуації, – голова МВА
18:37
немовля
В Україні за перше півріччя 2024-го народилося 87 655 дітей. Де найбільше
18:21
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
Вчора на мотоциклах, сьогодні на БМП: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про атаки ворога на Покровському напрямку
18:19
Волноваха
РФ обстріляла тимчасово підконтрольну їй Волноваху: Лубінець заявив про провокацію
18:15
Оновлено
Артем Довбик
Довбик став футболістом "Роми"
18:13
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа
18:10
Дональд Трамп
У ЄС створили групу для підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах США, - Financial Times
18:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Зеленський вже увірував у перемогу Трампа?
18:05
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Маємо критичну ситуацію в бюджеті": Лісовий заявив, що очікувати на підвищення зарплат учителям не варто
17:49
Проросійське обʼєднання партій Молдови "Перемога" оголосило кандидата у президенти
17:39
Франція
МЗС Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, якомога швидше покинути країну
17:39
ЗАЕС
Інспектори МАГАТЕ зафіксували падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС
17:22
Новини компаній
Ferrexpo
Ferrexpo за 6 місяців 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 млн 
17:19
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Амбіції Кремля звузилися до Покровського напрямку, - Defense Express
17:14
Гурт NAZVA та Brykulets
Гурт NAZVA та Brykulets випустили пісню про втрачене відчуття дому "Чужію я"
17:13
У Білій Церкві чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату: жінка померла
17:11
Федір Веніславський
Українцям, які оновили дані у Резерв+, надаватимуть консульські послуги за кордоном, – Веніславський
17:11
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Ман Сіті" підготував 35 млн євро для трансферу воротаря збірної України
17:03
СБУ оголосила підозру главі "митниці ДНР", який забезпечує перекидання танків РФ на схід України
16:40
парламент Молдови
У Молдові арештували співробітника парламенту у справі за підозрою в держзраді
16:38
Володимир Зеленський та Джо Байден
"США ведуть бойові дії проти РФ, американці відповідальні за тисячі смертей росіян": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 2 серпня
16:36
"Антитіла"
"Антитіла" вирушать у США з благодійним проєктом Culture vs War
16:34
Кабмін
Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV