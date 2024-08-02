Трамп відмовляється проводити дебати з Гарріс, оскільки він "лідирує в опитуваннях"

Про це Трамп сказав у програмі Fox Business, передає Bloomberg.

Ексочільник США у програмі відкинув пропозицію щодо дебатів, обґрунтувавши це тим, що і так лідирує в опитуваннях, коли американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

"Навіщо мені брати участь у дебатах? Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене", - сказав Трамп.

"Кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію тепер, коли він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів", - пише Bloomberg.

Зазначено, що передвиборча кампанія Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки - зокрема темношкірих виборців та молодь. Видання підкреслює, що це дозволило скоротити відрив у опитуваннях між представницею від Демократичної партії та представником республіканців.

Підкреслюється, що Гарріс, яка повинна офіційно стати кандидаткою у президенти США, наполягала на дебатах, які Трамп мав провести з чинним лідером Джо Байденом 10 вересня. Однак ексочільник Білого дому та його кампанія відмовилися брати участь заявивши, що спочатку демократи мають офіційно виснути свого кандидата замість Байдена.

Видання додає, що стратегія Трампа щодо уникнення дебатів використовувалася під час республіканських праймеріз: тоді він відмовлявся виходити на сцену з суперниками, регулярно організовуючи інші заходи.

"Опитування показують, що Гарріс скорочує відставання від Трампа, і якщо опитування покажуть, що вона лідирує, це може посилити тиск на Трампа щодо дебатів", - резюмують у матеріалі.