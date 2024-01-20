Годинник Шварценеггера, через який він мав проблеми на митниці, продали
Годинник голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, через який у нього напередодні були проблеми на німецькій митниці, продали у четвер на аукціоні в Австрії за 270 тис. євро
Про це повідомляє APA.
Годинник був проданий на благодійній вечері в готелі Stanglwirt у курортному містечку Кіцбюель.
"Це те, що називається збільшенням вартості: той відомий "розкішний годинник", через який Арнольд Шварценеггер мав проблеми з мюнхенською митницею, в четвер увечері був проданий з молотка за 270 тис. євро на благодійному кліматичному аукціоні та вечері в Stanglwirt", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стартова ціна за годинник відомого американського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера становила 50 тис. євро.
На додаток до швейцарського розкішного годинника, який був розроблений ексклюзивно для Шварценеггера і випущений в кількості 20 екземплярів по всьому світу, на аукціон була виставлена картина Крістофа Палашке із зображенням Шварценеггера та багато інших лотів. Загалом всі експонати разом зібрали 1,31 млн євро.
- Напередодні у середу Шварценеггера на три години затримали митники в аеропорту Мюнхена через те, що актор не задекларував коштовний годинник швейцарського люксового бренду Audemars Piguet. Після допиту та сплати чималого штрафу (за повідомленнями ЗМІ – 35 тис. євро) актора відпустили, і він поїхав до Австрії.
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