Годинник Шварценеггера, через який він мав проблеми на митниці, продали

Про це повідомляє APA.

Годинник був проданий на благодійній вечері в готелі Stanglwirt у курортному містечку Кіцбюель.

"Це те, що називається збільшенням вартості: той відомий "розкішний годинник", через який Арнольд Шварценеггер мав проблеми з мюнхенською митницею, в четвер увечері був проданий з молотка за 270 тис. євро на благодійному кліматичному аукціоні та вечері в Stanglwirt", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна за годинник відомого американського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера становила 50 тис. євро.

На додаток до швейцарського розкішного годинника, який був розроблений ексклюзивно для Шварценеггера і випущений в кількості 20 екземплярів по всьому світу, на аукціон була виставлена картина Крістофа Палашке із зображенням Шварценеггера та багато інших лотів. Загалом всі експонати разом зібрали 1,31 млн євро.