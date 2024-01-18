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Шварценеґґера затримали в аеропорту Мюнхена та відкрили кримінальне провадження

18 січня, 2024 четвер
13:43
Культура Арнольд Шварценеггер

Голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеґґера затримали в аеропорту Мюнхена, оскільки він не задекларував дорогий годинник

Про це повідомляє CNN.

76-річний американський актор та бодибілдер Арнольд Шварценеґґер зіткнувся з кримінальним податковим провадженням через те, що він не задекларував дорогий годинник, прибувши до Німеччини. Ідеться про наручний годинник швейцарської фірми Audemars Piguet. Ця модель зроблена спеціально для актора, він носив його у кількох фільмах.

На корпус нанесено зображення торса Шварценеґґера та написано: Arnold Classic. Усього в світі 20 таких годинників. Через них кінозірку протримали понад 2 години у кімнаті поліції.

Арнольд Шварценеґґер

Фото: gettyimages

 

"Він не задекларував товар. Товар, який був імпортований із країн поза ЄС, щоб залишити його в ЄС. І цей процес стосується всіх", – сказав прессекретар Томас Майстер.

Актора змусили сплатити вартість годинника, штраф та податки. Цей годинник Шварценеґґер планував продати на благодійному аукціоні в Австрії, а гроші направити на захист клімату.

За словами джерела, Шварценеґґера ніколи не просили заповнити бланк декларації, і він чесно відповідав на "кожне запитання митників".

"Він співпрацював на кожному кроці, навіть якщо це була некомпетентна перестановка, повна комедія помилок, яка могла б стати дуже смішним поліцейським фільмом", — додало джерело.

Актор погодився передплатити імовірні податки за годинник, і офіцери протягом години неправильно користувалися автоматом для кредитних карток, поки не відмовилися від цього, тоді привели його в банк і попросили зняти готівку в банкоматі. У банкоматі, до якого його привели, був занадто низький ліміт, а банк був закритий.

Коли він повернувся, новий офіцер приніс нову машину для кредитних карток, яка працювала.

Як повідомляє BILD, після інциденту вартість годинника виросла. Спочатку його оцінювали приблизно у 20 тис. євро. Тепер стартова ціна торгів складає 50 тис. євро. За даними BILD, після інциденту на митниці цією моделлю зацікавилися десятки колекціонерів.
 

Кримінал
Шоу-бізнес
Німеччина
Арнольд Шварценеггер
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