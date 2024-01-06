Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"
Український проєкт "РокРадіо" на базі власної онлайн платформи запустив в ефір радіо стрим "РокРадыёBY", на котрому охочі можуть слухати музику білоруськомовних сучасних і культових гуртів
Слухати творчість білоруських музичних гуртів можна за посиланням:
https://rockradioua.online/by/
Окрім білоруських тут також представлені популярні українські рок-гурти.
"Проєкт лише стартував, але в планах уже є створення блоків новин, авторських програм та іншого, що стосується сучасної білоруської культури, без диктаторських обмежень", - кажуть засновники нового білоруського радіо в особі українського радіопродюсера Олега Вдовіченка та очільника недержавної Білоруської ради культури Сяргея Будкіна.
За їхніми словами, режим Лукашенка "систематично забороняє й знищує прояви білоруської культури, натомість підмінюючи її російською".
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"Велика кількість представників музичної індустрії змушена була покинути Білорусь, а велика кількість творів перебувають під забороною. "РокРадыёBY" має на меті стати майданчиком для таких білоруських музикантів у стилі рок, а також для тих діячів, які підтримують справжню білоруську айдентику. Радіо покликане стати острівцем білоруського та українського року, а з часом стартовим майданчиком спільних культурних проєктів", - зазначають творці "РокРадыёBY".
У планах радіо робити інтерв’ю з білоруськими опозиційними, культурними, політичними діячами, представниками та військовослужбовцями Полку ім. Кастуся Калиновського, за підтримки якого постала радіостанція, а також з українцями, які підтримують ідею вільної Білорусі як дружньої Україні країни.
Окрім того, передбачається "поява в ефірі блоків новин про події в Україні".
"Це будуть новини з фронту, культурні ініціативи, українсько-білоруські відносини. Зважаючи на рівень цензури та пропаганди в офіційних білоруських медіа, така опція дасть можливість білорусам отримувати правдиву інформацію щодо подій в Україні", - впевнені організатори "РокРадыёBY".
Їхньою командою вже розроблений застосунок "РокРадыёBY" для смартфонів.
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