Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"

Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"

6 січня, 2024 субота
20:38
Культура марш білоруської опозиції у Варшаві

Український проєкт "РокРадіо" на базі власної онлайн платформи запустив в ефір радіо стрим "РокРадыёBY", на котрому охочі можуть слухати музику білоруськомовних сучасних і культових гуртів

Слухати творчість білоруських музичних гуртів можна за посиланням:

https://rockradioua.online/by/

Окрім білоруських тут також представлені популярні українські рок-гурти.

"Проєкт лише стартував, але в планах уже є створення блоків новин, авторських програм та іншого, що стосується сучасної білоруської культури, без диктаторських обмежень", - кажуть засновники нового білоруського радіо в особі українського радіопродюсера Олега Вдовіченка та очільника недержавної Білоруської ради культури Сяргея Будкіна.

За їхніми словами, режим Лукашенка "систематично забороняє й знищує прояви білоруської культури, натомість підмінюючи її російською".

Читайте такожЯк Білорусь готується до виборів у лютому 2024 року

"Велика кількість представників музичної індустрії змушена була покинути Білорусь, а велика кількість творів перебувають під забороною. "РокРадыёBY" має на меті стати майданчиком для таких білоруських музикантів у стилі рок, а також для тих діячів, які підтримують справжню білоруську айдентику. Радіо покликане стати острівцем білоруського та українського року, а з часом стартовим майданчиком спільних культурних проєктів", - зазначають творці "РокРадыёBY".

У планах радіо робити інтерв’ю з білоруськими опозиційними, культурними, політичними діячами, представниками та військовослужбовцями Полку ім. Кастуся Калиновського, за підтримки якого постала радіостанція, а також з українцями, які підтримують ідею вільної Білорусі як дружньої Україні країни. 

Окрім того, передбачається "поява в ефірі блоків новин про події в Україні".

"Це будуть новини з фронту, культурні ініціативи, українсько-білоруські відносини. Зважаючи на рівень цензури та пропаганди в офіційних білоруських медіа, така опція дасть можливість білорусам отримувати правдиву інформацію щодо подій в Україні", - впевнені організатори "РокРадыёBY".

Їхньою командою вже розроблений застосунок "РокРадыёBY" для смартфонів.

Білорусь
цензура
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
Рамзан Кадиров
6 січня, 2024 субота
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
21:06
збитий "Шахед"
Росія атакує Україну "шахедами". ППО працює у Дніпрі
20:55
Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
20:34
польський кордон, блокада
Фермери і польський уряд підписали домовленість про припинення блокади ПП "Медика — Шегині"
20:17
Ексклюзив
технології, ЗСУ, зброя для України
Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК
20:11
Анонс
Концертний виступ Тараса Чубая
Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Як сфальшувати історію
19:56
ЗСУ, мобілізація
У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
19:31
ЗСУ
РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:21
Оновлено
Обстріл Покровська у ніч на 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 11 загиблих - 5 дітей, поранено 8 людей
19:15
OPINION
Обкладинка тижневика Княжицбкий. Політика про мобілізпцію
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:55
сектор Гази
Руанда каже, що не веде перемовин з Ізраїлем щодо розміщення палестинських біженців із Гази
18:40
Ексклюзив
Глен Грант
За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант
18:15
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:54
МЗС
Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:20
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
14:17
Ексклюзив
Глен Грант
Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ
14:01
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в воюючій Україні гумор конфліктує з почуттям гумору
13:49
планета WASP-121 b
Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі
13:46
Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
13:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносіїв немає
13:23
Ексклюзив
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV