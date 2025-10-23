Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”

Споживчі мікрокредити стали частиною повсякденного життя українців. За даними дослідження Асоціації українських банків, понад 12 відсотків дорослого населення користуються послугами фінансових компаній. Проте на відміну від банків, більшість таких компаній досі не мають доступу до віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів через державний мобільний застосунок “Дія”.

Олексій Вовк, керівник впровадження застосунку “Дія” Міністерства цифрової трансформації зауважив:

“Ми постійно думаємо про розширення безпосередньо списку наших партнерів, тобто ми працюємо з ринком, проводимо соціологічні опитування, ми відповідаємо на запит суспільства, адже в першу чергу думаємо про користувачів “Дії”, а користувачі “Дії”– це безпосередньо громадяни, бо “Дія”– це засіб для діалогу з державою. Як тільки ми отримаємо такий запит від користувачів, то одразу ж його покриємо”.

А такий запит дійсно є. Згідно з нещодавнім дослідженням Асоції українських банків, 73 відсотки опитаних українців підтримують ідентифікацію через “Дію”. А 38 відсотків користувачів мікрофінансових організацій вважають несправедливим, що банки мають такий доступ, а МФО – ні.

Олександр Холод, директор фінансової компанії сказав:

“Я думаю, що ми б стали дуже корисними і для сервісу “Дія” з точки зору надання зворотнього зв’язку. Але на сьогоднішній день дійсно є така перевага у банків. Вони цим сервісом можуть користуватися. І так, я сподіваюся, що чим більше ми будемо робити кроків до європейської інтеграції і нормалізації рівних умов на ринку, тим більше ми будемо якось усереднювати”.

Цифрова довіра та рівний доступ до державних сервісів – важливий етап розвитку небанківського фінансового ринку. Адже зручність і безпека мають бути однаковими для всіх — і для банків, і для фінкомпаній, і для клієнтів.