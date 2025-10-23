Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
Партнерський матеріал

Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”

Олена Чернінька
23 жовтня, 2025 четвер
17:04
Новини Дія, мобільний застосунок “Дія”

Більшість таких компаній досі не мають доступу до віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів через державний мобільний застосунок “Дія”

Зміст

Споживчі мікрокредити стали частиною повсякденного життя українців. За даними дослідження Асоціації українських банків, понад 12 відсотків дорослого населення користуються послугами фінансових компаній. Проте на відміну від банків, більшість таких компаній досі не мають доступу до віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів через державний мобільний застосунок “Дія”.

Олексій Вовк, керівник впровадження застосунку “Дія” Міністерства цифрової трансформації зауважив:

“Ми постійно думаємо про розширення безпосередньо списку наших партнерів, тобто ми працюємо з ринком, проводимо соціологічні опитування, ми відповідаємо на запит суспільства, адже в першу чергу думаємо про користувачів “Дії”, а користувачі “Дії”– це безпосередньо громадяни, бо “Дія”– це засіб для діалогу з державою. Як тільки ми отримаємо такий запит від користувачів, то одразу ж його покриємо”.

А такий запит дійсно є. Згідно з нещодавнім дослідженням Асоції українських банків, 73 відсотки опитаних українців підтримують ідентифікацію через “Дію”. А 38 відсотків користувачів мікрофінансових організацій вважають несправедливим, що банки мають такий доступ, а МФО – ні.

Олександр Холод, директор фінансової компанії сказав:

“Я думаю, що ми б стали дуже корисними і для сервісу “Дія” з точки зору надання зворотнього зв’язку. Але на сьогоднішній день дійсно є така перевага у банків. Вони цим сервісом можуть користуватися. І так, я сподіваюся, що чим більше ми будемо робити кроків до європейської інтеграції і нормалізації рівних умов на ринку, тим більше ми будемо якось усереднювати”.

Цифрова довіра та рівний доступ до державних сервісів – важливий етап розвитку небанківського фінансового ринку. Адже зручність і безпека мають бути однаковими для всіх — і для банків, і для фінкомпаній, і для клієнтів.

 

Теги:
Читайте також:
Автор Вікторія Литвин
22 жовтня, 2025 середа
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Київ
+12.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.63
    Купівля 41.63
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:02
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку
16:55
вибух, ракетна атака
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Обговорили посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном і Туском
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
16:02
OPINION
Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
15:55
дитсадок
В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки
15:53
Ексклюзив
Меган Моббс
До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
15:19
Володимир Зеленський
"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
11:08
Ексклюзив
storm shadow
Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ
11:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
10:54
Трамп і Зеленський
"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
10:36
Оновлено
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
10:22
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV