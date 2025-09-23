"Інструмент неоколоніального гноблення": три африканські країни оголосили про вихід з МКС

Про це пише ВВС.

"Міжнародний кримінальний суд довів свою нездатність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії", – йдеться у спільній заяві країн.

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про намір створити "корінні механізми для зміцнення миру та справедливості". Військові хунти контролюють Буркіна-Фасо, Малі та Нігер після переворотів у низці країн Сахелю між 2020 і 2023 роками.

Армії трьох держав піддаються звинуваченням у злочинах проти цивільного населення на тлі зростання насильства з боку джихадистських угруповань, пов’язаних з Аль-Каїдою та ІДІЛ.

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер звинуватили МКС у переслідуванні менш привілейованих держав, повторюючи критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше назвав МКС "антиафриканським".

На початку року всі три країни одночасно вийшли з регіонального блоку Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС), відмовившись виконати вимоги щодо відновлення демократичного правління.

Що відомо про процедуру виходу з МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) був заснований у 2002 році для розслідування геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та агресії. З 33 справ, що розпочато з моменту його створення, всі, крім однієї, стосувалися африканських країн;

Офіційний вихід держав із МКС набирає чинності через рік після повідомлення ООН;

Росія останніми роками зміцнила зв’язки з країнами Сахелю, які дедалі більше віддаляються від Заходу, зокрема від колишньої колоніальної держави Франції;

У 2023 році МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за ймовірні воєнні злочини в Україні.





