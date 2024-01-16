Іран обстріляв балістичними ракетами цілі в Іраку поблизу посольства США

Про це повідомляє Reuters.

"Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і зборів антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері", - йдеться в заяві КСІР.

Як зазначає агентство з посиланням на джерела в органах безпеки, вибухи були чутні в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в курдській автономії Іраку. Вони пролунали поблизу консульства США, а також цивільних житлових будинків.

Щонайменше двоє загиблих і п'ятеро поранених цивільних осіб були доставлені в місцеву лікарню після вибухів.

Повітряний рух в аеропорту Ербіля було зупинено.

Іракський телеканал Rudaw повідомляє внаслідок ударів по Ербілю загинув відомий курдський бізнесмен Пешрав Дзейї. У його будинку прилетіло чотири ракети.

Агентство Shafaq News додає, що разом із підприємцем загинули чотири члени його родини. У мережі пишуть, що Пешрав Дзейі володів компаніями Empire та Falcon Group і був тісно пов'язаний із ізраїльським МОСАД.