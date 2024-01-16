Іран обстріляв балістичними ракетами цілі в Іраку поблизу посольства США
Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану
Про це повідомляє Reuters.
"Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і зборів антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері", - йдеться в заяві КСІР.
Як зазначає агентство з посиланням на джерела в органах безпеки, вибухи були чутні в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в курдській автономії Іраку. Вони пролунали поблизу консульства США, а також цивільних житлових будинків.
Щонайменше двоє загиблих і п'ятеро поранених цивільних осіб були доставлені в місцеву лікарню після вибухів.
Повітряний рух в аеропорту Ербіля було зупинено.
Іракський телеканал Rudaw повідомляє внаслідок ударів по Ербілю загинув відомий курдський бізнесмен Пешрав Дзейї. У його будинку прилетіло чотири ракети.
Агентство Shafaq News додає, що разом із підприємцем загинули чотири члени його родини. У мережі пишуть, що Пешрав Дзейі володів компаніями Empire та Falcon Group і був тісно пов'язаний із ізраїльським МОСАД.
- Президент США Джо Байден 13 січня заявив, що Штати надіслали Ірану "приватне повідомлення" щодо відповідальності підтримуваних Тегераном хуситів за атаки на судна в Червоному морі.
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