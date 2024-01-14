Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо атак хуситів у Червоному морі
Президент США Джо Байден у суботу, 13 січня, заявив, що Штати надіслали Ірану "приватне повідомлення" щодо відповідальності підтримуваних Тегераном хуситів за атаки на судна в Червоному морі
Про це повідомляють Reuters і CNN.
У повідомленні йшлося про те, що підтримувані Іраном бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.
"Ми надіслали його (повідомлення - ред.) приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", - сказав Байден журналістам.
Він також додав, що Іран "знає, що не повинен нічого робити". На запитання, чи ведуть США війну з Іраном, Байден відповів - ні та зазначив, що Іран не хоче війни зі Штатами.
Зазначається, що адміністрація президента США виключила хуситів зі списку іноземних терористичних організацій у 2021 році. Однак журналісти запитали Байдена про те, чи вважає він, що термін "терористичний" зараз описує цей рух.
"Я думаю, що так", - відповів очільник Білого дому.
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У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.
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Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.
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