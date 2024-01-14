Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо атак хуситів у Червоному морі

Про це повідомляють Reuters і CNN.

У повідомленні йшлося про те, що підтримувані Іраном бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.

"Ми надіслали його (повідомлення - ред.) приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", - сказав Байден журналістам.

Він також додав, що Іран "знає, що не повинен нічого робити". На запитання, чи ведуть США війну з Іраном, Байден відповів - ні та зазначив, що Іран не хоче війни зі Штатами.

Зазначається, що адміністрація президента США виключила хуситів зі списку іноземних терористичних організацій у 2021 році. Однак журналісти запитали Байдена про те, чи вважає він, що термін "терористичний" зараз описує цей рух.

"Я думаю, що так", - відповів очільник Білого дому.