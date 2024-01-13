Війська США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США у соцмережі X.

Зазначається, що о 03:45 за місцевим часом американські війська завдали удару по радіолокаційній станції, яку використовували хусити. У заяві сказано, що мета була вражена.

"Цей удар був завданий есмінцем Carney з використанням наземних ударних ракет „Томагавк“ і став продовженням ударів, завданих 12 січня з метою погіршити можливості хуситів атакувати морські судна, в тому числі комерційні", - йдеться у заяві США.

Як пише Reuters з посиланням на двох неназваних чиновників, удар стався після того, як адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла захистити судноплавство у Червоному морі.

Радіолокаційна інфраструктура була основною ціллю військових зусиль США, спрямованих на припинення атак хуситів у Червоному морі.