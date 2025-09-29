Класика та сучасні прем’єри: у Києві з ювілейним концертом виступить хор імені Григорія Верьовки

Колектив представить програму "Піснею єднаєм покоління", присвячену 120-річчю від дня народження засновника хору, видатного українського композитора та диригента Григорія Верьовки.

Початок події о 18:00.

Еспресо - інформаційний партнер події.

На сцені Палацу Україна виступлять хор, оркестр та балет — понад 130 артистів, які подарують глядачам незабутнє занурення у світ української музики, пісні й танцю.

У програмі на київську публіку чекають найкращі зразки української музичної спадщини та сучасні прем’єри:

Вокально-хореографічна сюїта "Добрий вечір".

Відроджений твір Анатолія Пашкевича "Степом, степом".

Вокальна композиція "Обрядове коло" Рубена Толмачова (цикли "Русальна", "Купальська", "Весільна")

"Подяка світу" — твір, що набрав понад 2 мільйони переглядів у TikTok та був представлений на премії "Національна Легенда України". У його основі — всесвітньо відомі хіти гуртів Scorpions, Imagine Dragons, Måneskin та співака Sting.

Також на сцені виступлять молоді таланти, які продовжують традиції великого колективу – Студія при Хорі Верьовки з твором "Понад садом, садом".

Спеціально для київського концерту — особливі колаборації: разом з Хором Верьовки виступить Тоня Матвієнко — у пам’ять про Легенду України Ніну Матвієнко та Ігоря Поклада ("Ой, летіли Дикі гуси"), а також Skylerr — виступ якого охопить сучасне звучання у єдності з хоровою традицією.

“Це більше, ніж концерт. Це — живий подих України, що об’єднує покоління! Чекаємо усіх у Палаці Україна!”, – зазначають організатори.

Подія у Києві стане частиною великого жовтневого туру Хору Верьовки українськими містами:

3.10 – Кам’янець-Подільський

4.10 – Хмельницький

5.10 – Тернопіль

6.10 – Івано-Франківськ

7.10 – Львів

8.10 – Чернівці

9.10 – Луцьк

10.10 – Рівне

12.10 – Житомир

18.10 – Київ

Квитки на київську подію можна придбати за посиланням.



