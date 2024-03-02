Клопи у Парижі: паніку поширювали агенти РФ і пов'язували її з біженцями з України

Про це заявив в інтерв’ю телеканалу TF1 міністр зі справ Європи Франції Жан-Ноель Барро, пише "Радіо Свобода".

"Полеміка про клопів значною мірою була посилена акаунтами, пов’язаними з Кремлем, і вони навіть створили хибний зв’язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів", – сказав міністр.

На запитання, чи вважає уряд, що російські акаунти "організували" паніку, Барро не підтвердив, заявивши, що натомість дезінформаційна кампанія "посилила" наявний страх з метою створення відчуття незахищеності.

Барро зазначив, що за останні два роки – з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – російські кібератаки і дезінформаційні кампанії посилилися.

Після того, як користувачі соціальних мереж опублікували кадри, на яких комахи повзають у швидкісних поїздах і паризькому метро, французькі та іноземні ЗМІ широко висвітлювали цю ситуацію.

Заступник мера Парижа закликав уряд допомогти знищити комах напередодні Олімпійських ігор влітку 2024 року, деякі школи та класи були тимчасово закриті, а вагони метро та залізниці були ретельно перевірені. Але влада заявила, що не було виявлено жодних слідів будь-якої надзвичайної ситуації.