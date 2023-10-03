У Франції виявили клопів у транспорті: в уряді побоюються скандалу перед Олімпіадою 2024
Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо закликав не роздмухувати паніку через клопів, яких періодично виявляють у громадському транспорті
Про це повідомляє Politico.
Тема набула розголосу у Франції в останні кілька тижнів, оскільки все більше людей стверджують, що бачили клопів на сидіннях у міжміських потягах і метро, є також відео, які підтверджують щонайменше окремі випадки.
Врешті на питання звернула увагу мерія Парижа та висловила побоювання, що це може зашкодити репутації Франції перед Олімпійськими іграми 2024 року, а заступник мера звернувся спеціальним листом до прем’єрки.
Після цього про клопів заговорили на рівні уряду: міністр транспорту Клеман Бон анонсував зустріч з операторами транспорту, щоб спитати про вжиті заходи, а міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.
Залізничний оператор RATP 3 жовтня заявив, що замовлена інспекція потягів метро у столиці завершилася і всі без винятку перевірки потягів не виявили клопів ані всередині вагонів, ані в кабінах машиністів.
Одночасно адміністрація пообіцяла реагувати на усі такі повідомлення.
У Франції постільні клопи перестали бути серйозною побутовою проблемою з 50-х років, але в останні 30 років знову з’явилися, що пов’язують і з адаптацією комах до інсектицидів, і з тим, що люди стали більше подорожувати у переповненому транспорті.
- Нагадаємо, Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
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