Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності, – Микола Княжицький на Форумі “Культнаступ”
Фінансування культурних інституцій та проєктів під час війни важливе, оскільки це допомагає державі мотивувати людей захищати Батьківщину, виховує їх патріотично
Про це сказав член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.
"Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності. Зараз дійсно триває екзистенційна війна, і ми перебуваємо в шаленій кризі. В такій ситуації культура – це те, що може про нас сказати у світі, дати моральний дух, повернути сюди людей. Але держава має сказати для себе, що це і є її пріоритет", – вважає Княжицький.
Народний депутат зауважив, що в Держбюджеті на 2025 рік не збільшують видатки на кіно, книговидавництво та Культурний фонд, і це, на його думку, неприпустимо: “Ухвалення мовного закону, мовні квоти в медіапросторі, створення інститутів для підтримки української книги та кіно свого часу забезпечили бурхливий розвиток української культури в умовах жорстокої війни на виснаження. Це елементи деколонізації, без проведення якої не може бути національної безпеки”.
Форум Культнаступ розпочався у Києві 9 жовтня, за участі представників громадського сектору, культурних індустрій, митців, військових, народних депутатів та урядовців. Мета заходу — об’єднати зусилля влади, громадянського суспільства і культурних індустрій для наступальної культурної політики, що передбачає безповоротне звільнення культурно-інформаційного простору від російського впливу й активне просування українських інтересів у світі.
- На Форумі Культнаступ міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький поділився трьома основними напрямами роботи, на яких зосередиться Мінкульт. За його словами, Україна сконцентрується на збереженні спадщини, поверненні в європейський культурний простір та створенні нового продукту
- Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій поділився, що, на його думку, потрібно залучати бізнес для фінансування культури.
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