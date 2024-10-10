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Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності, – Микола Княжицький на Форумі “Культнаступ”

Ярослава Наумова
10 жовтня, 2024 четвер
09:01
Культура Микола Княжицький

Фінансування культурних інституцій та проєктів під час війни важливе, оскільки це допомагає державі мотивувати людей захищати Батьківщину, виховує їх патріотично

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Про це сказав член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

"Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності. Зараз дійсно триває екзистенційна війна, і ми перебуваємо в шаленій кризі. В такій ситуації культура – це те, що може про нас сказати у світі, дати моральний дух, повернути сюди людей. Але держава має сказати для себе, що це і є її пріоритет", – вважає Княжицький.

Народний депутат зауважив, що в Держбюджеті на 2025 рік не збільшують видатки на кіно, книговидавництво та Культурний фонд, і це, на його думку, неприпустимо: “Ухвалення мовного закону, мовні квоти в медіапросторі, створення інститутів для підтримки української книги та кіно свого часу забезпечили бурхливий розвиток української культури в умовах жорстокої війни на виснаження. Це елементи деколонізації, без проведення якої не може бути національної безпеки”.

Форум Культнаступ розпочався у Києві 9 жовтня, за участі представників громадського сектору, культурних індустрій, митців, військових, народних депутатів та урядовців. Мета заходу — об’єднати зусилля влади, громадянського суспільства і культурних індустрій для наступальної культурної політики, що передбачає безповоротне звільнення культурно-інформаційного простору від російського впливу й активне просування українських інтересів у світі.

  • На Форумі Культнаступ міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький поділився трьома основними напрямами роботи, на яких зосередиться Мінкульт. За його словами, Україна сконцентрується на збереженні спадщини, поверненні в європейський культурний простір та створенні нового продукту
  • Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій поділився, що, на його думку, потрібно залучати бізнес для фінансування культури. 
Теги:
Микола Княжицький
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