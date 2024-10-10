Про це сказав член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

"Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності. Зараз дійсно триває екзистенційна війна, і ми перебуваємо в шаленій кризі. В такій ситуації культура – це те, що може про нас сказати у світі, дати моральний дух, повернути сюди людей. Але держава має сказати для себе, що це і є її пріоритет", – вважає Княжицький.

Народний депутат зауважив, що в Держбюджеті на 2025 рік не збільшують видатки на кіно, книговидавництво та Культурний фонд, і це, на його думку, неприпустимо: “Ухвалення мовного закону, мовні квоти в медіапросторі, створення інститутів для підтримки української книги та кіно свого часу забезпечили бурхливий розвиток української культури в умовах жорстокої війни на виснаження. Це елементи деколонізації, без проведення якої не може бути національної безпеки”.

Форум Культнаступ розпочався у Києві 9 жовтня, за участі представників громадського сектору, культурних індустрій, митців, військових, народних депутатів та урядовців. Мета заходу — об’єднати зусилля влади, громадянського суспільства і культурних індустрій для наступальної культурної політики, що передбачає безповоротне звільнення культурно-інформаційного простору від російського впливу й активне просування українських інтересів у світі.