Точицький вважає, що треба залучати бізнес для фінансування культури 

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький поділився, у чому бачить стратегію поширення української культури за кордоном. За словами очільника міністерства, "мати табличку, що це Український інститут, недостатньо". Для відкриття інституції потрібно як фінансування, так і створення нових сучасних контентів.

Такі інституції, як Goethe Institut або Французький інститут існують за фінансової підтримки бізнесів.

"Одним із завдань міністерство на сьогодні бачить створення партнерства держава — приватний бізнес. Ми маємо створити правові передумови для того, щоб бізнес, який цікавиться, який готовий допомагати створити правову рамку [був залучений]. Щоб це було взаємовигідно, щоб це не було просто вкладання коштів, а людина після цього максимум отримує якесь повідомлення, що вона - відомий меценат. Це має бути абсолютно партнерське ставлення. Якщо ти інвестуєш у культуру, то очевидно, що в тебе мали б бути якісь пільги в частині оподаткування, або ж той податок, який ти сплачуєш, якийсь відсоток мав би йти на українську культуру", — поділився міністр.

Точицький переконаний, що слід також розвивати сучасне мистецтво — від філармонії до нової опери, як, наприклад, Метрополітен-опера. Для творення цього високоякісного мистецького продукту, на думку Точицького, мають бути сформовані коаліції.

Так, зокрема на зустрічі міністрів культури в Неаполі обговорювалося формування коаліції країн, які допомагатимуть Україні створювати цей контент: від залучення видатних особистостей, таких як Андреа Бочеллі, чи інституцій, як Метрополітен-опера або Карнеґі-Гол, до українських митців, які активно працюють за кордоном.

"Я не хотів би гарантувати, що уже завтра ми відчинимо тут [у США] Український інститут. Але мій досвід допомагає зрозуміти, що для початку ми маємо мати команду, яка зайде з якісним продуктом, а потім уже ставити будинок, - підкреслив він і додав: - Усе має бути на американській чи європейський лад. Там спочатку створюється концепція і під цю концепцію підбираються люди, і уже потім ці люди переїздять і починають творити, виконувати ті задачі, які перед ними стоять".



