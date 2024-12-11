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Польща додасть телеканали TVN та Polsat до переліку стратегічних обʼєктів, аби ними не заволоділа РФ

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
17:02
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Польща протидіятиме спробам іноземного впливу заволодіти медіа країни. Зокрема, Варшава має додати великі приватні групи телеканалів TVN і Polsat до переліку стратегічних обʼєктів, аби їх не купила РФ

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Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з естонським колегою Крістеном Міхалом, передає Укрінформ.

Глава польського уряду розповів, що має намір підписати розпорядження про додання TVN і Polsat до списку стратегічних компаній, які потребують державного захисту.

"Я хочу підтвердити.., що ми бачимо зацікавлених на Сході у потенційному заволодінні чи впливі на роботу медіа в Польщі, також у контексті операції, про яку я згадував, Portal Combat. Це дуже серйозно", - додав Туск.

Премʼєр-міністр згадав про кібероперацію РФ Portal Combat, першочерговими цілями якої стали Польща, Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія та ще 14 країн.

Він також наголосив, що Росія демонструє готовність атакувати країни Заходу в галузі кіберпростору. За словами Туска, такі операції Кремля спрямовані на втручання в політичне життя держав Європи, зокрема в Румунії.

  • Ввіцепремʼєр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею.
Теги:
Новини
Росія
Польща
ЄС
Технології
Дональд Туск
гібридна війна
кібератаки
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