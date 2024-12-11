Позиція Дуди є доволі слабкою, він навряд чи може зробити щось для України, - польський журналіст Сієрант

Про це розповів польський експерт, журналіст Марек Сієрант в етері телеканалу "Еспресо".

"Закордонну політику веде міністр закордонних справ. При всій повазі до Анджея Дуди, він відходить від свого уряду. Йому залишилося кілька місяців на посаді, і навряд чи він зможе щось зробити для України. Хоча він залишається президентом Польщі, але не має значного впливу на політику польського уряду чи Польщі загалом щодо України і ситуації у світі. Він не бере участі у виборчих кампаніях, не створює нову політичну силу, яка могла б конкурувати з "Право і справедливість" , і конфліктує з нинішнім урядом. Ми бачимо кінець його президентства. Подивимося, як розвиватиметься його кар'єра далі, але зараз він дуже слабкий", - сказав він.

За його словами, спілкування Дуди з Дональдом Трампом також не є безпроблемним. Адже останній візит Анджея Дуди до США був скасований Трампом.

"Вони мали зустрітися і обговорити деякі деталі, але зустріч не відбулася. Анджей Дуда не полетів до США, і невідомо, чи вони спілкуються по телефону. Позиція президента Польщі доволі слабка як всередині Польщі, так і на міжнародній арені", - додав Сієрант.