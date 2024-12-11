"Викличе працівників ТЦК": тренер клубу УПЛ поскаржився на погрози від гендиректора

Про це повідомляє Sport-express.ua.

За словами Андрія Бурдіяна, сьогодні його викликало керівництво ЛНЗ та повідомило про намір звільнити тренерський штаб

"У мене ще 20 місяців контракту. Але сьогодні в мене була розмова з генеральним директором Андрієм Колісником про припинення угоди. Як мені здалось, це було поєднано з погрозами на мою адресу. Директор сказав, що якщо я не погоджусь на умови клубу стосовно розірвання контракту, то ЛНЗ анулює моє бронювання і викличе працівників ТЦК з відповідними наслідками. Поки не знаю, як на це реагувати. До цього я не стикався з таким ставленням до тренерів", - каже асистент Андреса Карраско.

Бурдіян також поскаржився, що ЛНЗ пропонував з ним частково - лише за 2 місяці.

"Але я нещодавно уклав дворічний контракт, відмовився від інших пропозицій, бо вірив у цей проєкт і весь час професійно виконував свої обов’язки. До мене не було претензій. Тому така різка зміна ставлення мене здивувала. Напевно, далі справою буде займатися мій юрист. Ми будемо розв'язувати питання з ЛНЗ суто в юридичній площині", - йдеться у заяві.

Позиція Андрія Колісника

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник відреагував на слова тренера та заявив, що слова Бурдіяна - брехня.

"Його контракт не розірвано. Наступного тижня у нас заплановані наради за підсумками першої частини сезону. Тренер має завдання і готує доповіді. Стосовно всього іншого - це вигадка, на яку мені немає чого відповісти. Це звичайна брехня. Викликати ТЦК фізично неможливо, як ви собі це уявляєте? Стосовно бронювання, то воно дійсно буде анульованим у разі розірвання контракту, тому що тренер більше не буде працівником клубу. Ми не маємо права бронювати людину, якщо вона не є нашим працівником. Клуб дуже засмучений таким маніпулюванням з боку тренера, який отримував цілковиту підтримку і повагу з моменту підписання контракту»" - сказав Колісник.