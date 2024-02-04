Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаках БПЛА на Брянську область
Увечері неділі, 4 лютого, міністерство оборони Росії заявило про буцімто атаки безпілотників на Брянську область. Там нібито працювала російська ППО
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що перша нібито атака була здійснена о 22:30 (за місцевим часом). Пізніше російські міноборони заявило про ще дві атаки о 23:00 та 23:50.
За словами окупантів, у Брянській області нібито працювала російська ППО.
Натомість губернатор області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок буцімто збиття безпілотників постраждалих чи пошкоджень немає.
- Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що уранці 4 лютого регіон нібито атакували безпілотники. Унаслідок цього начебто пошкоджені об'єкти зв'язку.
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