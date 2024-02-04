Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаках БПЛА на Брянську область

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що перша нібито атака була здійснена о 22:30 (за місцевим часом). Пізніше російські міноборони заявило про ще дві атаки о 23:00 та 23:50.

За словами окупантів, у Брянській області нібито працювала російська ППО.

Натомість губернатор області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок буцімто збиття безпілотників постраждалих чи пошкоджень немає.